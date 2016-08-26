Чебоксары, 26 августа, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В Чувашии планируют вновь сэкономить на социальных выплатах и пособиях для малоимущих граждан. Глава республики Михаил Игнатьев на очередном заседании правительства выразил крайнее недовольство большой величиной потребительской корзины, на основании которой рассчитывается прожиточный минимум населения и оказывается социальная помощь. Чем выше данный показатель — тем больше граждан могут рассчитывать на господдержку, число которых в кризис растёт. Как следствие — растут и бюджетные расходы. Что и стало определяющим в ходе развернувшейся дискуссии в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Читайте также: Чувашия урезает социальные программы

В ходе обсуждения Михаил Игнатьев высказал претензии в связи с тем, что в Чувашии прожиточный минимум (8434 рубля) выше, чем в соседних Татарии (8141 рубль) и Мордовии (7985 рублей). Глава Минтруда Сергей Димитриев связал это с увеличенным объёмом мяса в структуре потребительской корзины: «Согласно принятому в 2013 году закону, в Чувашии предусмотрено потребления мяса на 4 кг больше, чем в других субъектах, то есть мы превышаем рекомендуемые нормы. А килограмм мяса в среднем стоит 200 рублей».

Напомним, структуру потребительской корзины в Чувашии в последний раз меняли в 2013 году, заявляя и прогнозируя, что доходы населения будут расти, и жители будут лучше питаться — в частности, потреблять больше мяса и молока. В структуре потребительской корзины, состоящей из 11 продуктов питания, данные товары являются одними из наиболее затратных. Что касается мяса, то рекомендованная регионам минимальная норма потребления составляет 58 кг в год, в Чувашии установили на уровне 62,5 кг. Для сравнения, в Мордовии — 58,5 кг, в Саратовской области — 70 кг.

Читайте также: В Чувашии пересмотрели потребительскую корзину

«Методику надо скорректировать, потому что, в конечном счёте, мы всё это возлагаем на бюджет. Сергей Петрович, внятного ничего не сказали сейчас. Зацепились за килограмм мяса и от этого пляшете», — не стеснялся в выражениях глава Чувашии, обращаясь к министру.

Однако министра труда поддержал вице-премьер — министр экономики Владимир Аврелькин, выделив «мясной» компонент в структуре потребительской корзины. Министров поддержала глава Чувашстата Эльвира Максимова, напомнив, что «в 2013 году действительно решили изменить структуру потребительской корзины в сторону увеличения белковых продуктов и уменьшения картофеля»: «И для детей изменена структура в сторону увеличения мяса, молока и кондитерских изделий». То есть приоритетным было качество питания, что подтвердила и глава Минздрава Алла Самойлова, напомнив, что цифры тогда предлагал Чувашстат, «исходя из фактического потребления, и желая увеличить нормы потребления белков, жиров и углеводов».

«Правильно говорите, что истина где-то посредине. Думаю, можно пересмотреть структуру потребительской корзины», — дипломатично отметила Самойлова.

«Решили выделиться, а в конечном счёте не просчитали, что может произойти», — разочарованно констатировал Михаил Игнатьев, дав поручение внести изменения в «соответствующий закон, который мы принимали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии величина прожиточного минимума в среднем на душу населения во II квартале 2016 года составила 8434 рубля. Это на 0,7% выше уровня I квартала. В абсолютном выражении рост составил 59 рублей. Напомним, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения устанавливается для оценки уровня жизни жителей Чувашии при разработке и реализации республиканских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной поддержки малоимущим гражданам.

Читайте также: Величину прожиточного минимума в Чувашии увеличили на 59 рублей