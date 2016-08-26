Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области предложил передать на баланс 47-му региону новгородский участок трассы Зуево — Новая Ладога, связывающий федеральную трассу М-10 (Москва-Тверь-Великий Новгород-Санкт-Петербург) и промышленный город Кириши в Ленобласти. Администрация Новгородской области ответила согласием на предложение Дрозденко, сообщили сегодня, 26 августа, в пресс-службе правительства Ленобласти.

Эдуард Мане. Дорожные рабочие на улице Берн. 1878

В летний сезон по этому участку дороги проходит порядка 10−12 тысяч машин в день. В настоящее время участок находится в аварийном состоянии. Он может быть принят на баланс Ленобласти сразу после предоставления документов на собственность и кадастровых планов со стороны властей соседнего региона.

После этого станет возможным начало работ по приведению дороги в нормативное состояние. Ориентировочно, капремонт дорожного полотна начнется в следующем году.

«А при оперативном содействии новгородских коллег, аварийно-опасный участок мы могли бы отремонтировать уже в этом году», — уточнили в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Скорее всего, готовность властей Ленобласти помочь новгородским соседям с ремонтом объясняется надеждами, возлагаемыми 47-м регионом на логистику с использованием этой дороги.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в западной части города Кириши планируется возведение моста через реку Волхов, взамен старого, находящегося в аварийном состоянии. Новая переправа должна обеспечить транспортную связь Киришей с автодорогой Зуево — Новая Ладога, а через нее — с системой региональных автодорог. Стоимость моста через Волхов — 2,6 млрд рублей, плюс строительство подходов к нему — 1,4 млрд рублей. Ленобласть рассчитывает, что средства будут выделены из числа собранных в системе «Платон».