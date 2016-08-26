Москва, 26 августа, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Говорить о том, что новый курортный сбор заметно всколыхнет рынок туризма, было бы большим преувеличением — в сфере внутреннего туризма 85% поездок совершаются неорганизованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа сообщил директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов, комментируя новость о том, что президент России Владимир Путин поддержал введение в стране курортного сбора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курортный сбор

«Важно помнить, что речь идет о внутреннем туризме. И большинство наших туристов не покупают туры — это «неорганизованные» туристы», — заявил Блинов.

С такого «неорганизованного» туриста централизованно взимать деньги возможно «только при размещении, при заселении, при посещении каких-либо туристических кластеров — мест проживания, либо мест посещения для отдыха», — пояснил эксперт.

«Поэтому говорить о том, что как-то это рынок всколыхнет — конечно, нет. У нас 85% туристов ездят неорганизованно — просто покупается билет на транспорт, это машины, автобусы и так далее, самостоятельное бронирование», — подчеркнул он.

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Судить о целесообразности такого сбора на данном этапе невозможно, добавил эксперт, поскольку конкретная форма и назначение сбора пока не установлены: «Мы не знаем процедуру введения, в каком виде он (сбор) будет собираться и куда эти средства будут направляться. Пока сложно оценить его эффективность и, соответственно, целесообразность».

«Однако совершенно понятно, что этот сбор будет совершенно небольшим, и скорее всего эти средства будут направлены на развитие инфраструктурных объектов на внутреннем рынке», — подчеркнул Блинов.

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Напомним, что 26 августа президент России Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета на Алтае выразил поддержку введения в стране курортного сбора. По его мнению, деньги от него было бы целесообразно направить на развитие туристической инфрастуктуры.

При этом глава государства подчеркнул, что платеж не должен приводить к резкому росту тарифов. В ответ министр финансов Антон Силуанов заверил, что речь идет о небольшой сумме, порядка 50−100 рублей.

Стоит напомнить, что в Краснодарском крае еще 2011 года предлагали вести крортный сбор, однако тогда Минфин не поддержал эту идею.