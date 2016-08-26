Белгород, 26 августа, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В Белгороде Железнодорожные переезды на улице Коммунальной не только неудобны для водителей, но и создают угрозу безопасности дорожного движения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, к такому выводу пришли общественники после проверки в областном центре.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

На коротком отрезке дороги есть два железнодорожных переезда, а между ними находится перекресток, который усложняет условия движения. При этом состояние дороги, прилегающей к рельсам, общественники охарактеризовали как «ужасающее»: часть резиновых деталей покрытия выступает выше уровня дорожного полотна, часть разбросана вдоль рельсов, есть глубокие ямы. Это значит, что проехать через железнодорожные пути автомобилисты просто не могут, потому что они вынуждены петлять, объезжая неровности.

При этом поток машин на этом участке очень интенсивный — в микрорайоне расположен производитель стройматериалов и много коммерческих предприятий. То есть по этому участку ездят не только легковые автомобили, но и многотонные грузовики.

«Необходимо прежде всего разобраться в ведомственной принадлежности данных переездов, для того, чтобы понимать, кто должен навести здесь порядок. Такое состояние проезжей части не только пагубно влияет на техническое состояние автомобилей, но и создает угрозу безопасности дорожного движения», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Хлебников. Активисты уже направили обращение в администрацию Белгорода с требованием устранить участок повышенной опасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Белгороде железнодорожные переходы и переезды унесли жизни нескольких человек. Например, на самом печально известном переходе у рынка «Салют» несколько человек получили травмы, двое — погибли. Последний смертельный случай произошел в мае 2015 года: под колесами поезда погибла 25-летняя женщина, инвалид третьей группы по слуху — она просто не услышала сигнала машиниста. У пострадавшей остались дочь и супруг — также инвалид третьей группы. Переход у «Салюта» был несанкционированным, и ОАО «РЖД» получало предписания ликвидировать его либо оборудовать в соответствии с техническими требованиями. Железнодорожники эти требования игнорировали в течение нескольких лет и были привлечены к административной ответственности. В пользу семьи погибшей с железнодорожников взыскали 1,5 млн рублей компенсации за моральный ущерб и расходы на погребение, а затем суд постановил взыскать с ОАО «РЖД» ежемесячные платежи на содержание маленькой дочери погибшей. Пешеходный переход все-таки оборудовали в соответствии с требованиями безопасности.