Москва, 26 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Курортный сбор может принести в бюджеты регионов около 4 млрд рублей, что позволит сделать более качественным сервис и инфраструктуру туризма. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 августа аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, комментируя возможное введение регионами курортного сбора

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«Курортный сбор направлен не просто на пополнение региональных бюджетов. Их дефицит огромен, и сбор явно не покроет его. Но речь идет о целевом использовании данных поступлений именно на поддержание курортной инфраструктуры. Сумма сбора в 50−100 рублей с человека практически незаметна для туристов в общем объеме их расходов. Но для принимающей стороны это существенная прибавка, действительно позволяющая решить многие вопросы в организации отдыха», — отметил он.

Внутренний туризм становится в России все более популярным, говорит эксперт. «В 2015 году внутренний туризм составил 50 млн человек. Это связано, в частности, и с уменьшением выездного туризма из-за роста стоимости и закрытия некоторых направлений. В 2015 году внешний туризм сократился на 31%», — такие данные привел эксперт.

Ростуризм предполагает, что спрос на внутренние туры вырастет на 3,5 млн поездок в год, напомнил Гойхман. «Если так, то при числе поездок в 53 млн в год и массовом внедрении сбора по 75 рублей, при очень грубом расчете, сумма курортного сбора может составить около 4 млрд рублей в бюджеты регионов, принимающих туристов. В целом это не слишком большая цифра», — подсчитал эксперт.

Для среза по конкретному региону эксперт привел в пример самый «курортный» — Краснодарский край. «Общий дефицит его бюджета в 2015 г. составил 12 млрд рублей, на 2016 он планируется в 3,4 млрд рублей. Число отдыхающих в 2015 году в Краснодарском крае составило 14 млн (для сравнения: Крым принял в 2015 году 4,9 млн). Потенциал края не может позволить значительно увеличить этот поток, во многом именно из-за нехватки средств на туристическую инфраструктуру. И если ввести курортный сбор в 75 рублей, она получит дополнительно более 1 млрд рублей в год», — такие расчеты привел Гойхман.

Дефицит бюджета эта сумма не покроет, но для развития пляжей и санаториев это очень весомо, заметил он. «И тогда со временем из-за улучшения инфраструктуры и сервиса край действительно сможет и принимать больше туристов, и предоставлять более качественные услуги», — заключил аналитик.

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Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал введение субъектами РФ с санаторно-курортными комплексами курортного сбора. Пилотный проект по введению курортного сбора планируется реализовать в четырех регионах — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край). По словам главы Минфина Антона Силуанова, курортный сбор может составить от 50 до 100 рублей.