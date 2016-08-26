Тегеран, 26 августа, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Иран согласился сотрудничать с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во поводу восстановления цен на мировом нефтяном рынке, при этом ИРИ, как и прежде, будет восстанавливать утраченную за время действия санкций долю рынка. Об этом сегодня, 26 августа, заявил иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане, пишет агентство Shana.

drpepperscott230 Добыча нефти

По словам Зингане, Иран, являющийся третьей в ОПЕК страной по добыче нефти после Саудовской Аравии и Ирака, будет сотрудничать с другими странами картеля, чтобы помочь стабилизировать нефтяной рынок.

«Но мы ожидаем, что наше право на восстановление утраченной доли на рынке также будет принято во внимание», — подчеркнул министр.

За июль текущего года добыча нефти в Иране составила 3,6 млн баррелей нефти в сутки, о чем свидетельствуют данные ОПЕК. Досанкционный показатель 4 млн баррелей ежесуточно. Что касается экспорта, то в июле он достиг 2 млн баррелей в сутки, при том, что досанкционный показатель — 2,2 млн баррелей в сутки, из которых в Европу экспортировалось около трети. Об этом говорят данные Международного энергетического агентства.

В 2012 году против Ирана были введены санкции за ядерную программу страны, за три года действия ограничительных мер производство и экспорт нефти в ИРИ упал до почти минимальных показателей. Однако после урегулирования вопроса в январе 2016 года США и ЕС сняли антииранские санкции, после чего Тегеран заявил, что сейчас главной задачей страны является наращивание добычи и восстановление доли рынка до досанционных показателей. Такое решение Иран принял, несмотря на низкие цены на нефть. Так, в апреле страны ОПЕК и не ОПЕК собрались в столице Кувейта для обсуждения восстановления стабилизации нефтяного рынка за счет соглашения о заморозке объемов нефти на определенном уровне. Однако иранцы заранее предупредили, что не станут участвовать в сделке, к чему призвал с пониманием относиться министр энергетики РФ Александр Новак. Объяснив, что после отмены санкций от Ирана было бы несправедливо требовать заморозки объемов добычи.

Несмотря на это, представители крупнейших стран-экспортеров нефти собрались в Катаре для обсуждения и дальнейшего подписания соглашения. Однако в последний момент от участия в переговорах отказалась саудовская делегация из-за отсутствия Ирана — сделка была сорвана. И все же благодаря обсуждениям предстоящей встречи стран ОПЕК и не входящих в картель производителей, цены на нефть удалось толкнуть вверх. Если до разговоров о «заморозке» цены на черное золото цена была менее $30 за баррель, то после поднялась почти до $50.

Теперь 26−28 сентября в Алжире состоится неформальная встреча стран-экспортеров нефти в рамках Международного энергетического форума. Сообщалось, что стороны будут обсуждать возможности стабилизации рынка, в частности «заморозку». Как и в прошлый раз, инициаторами встречи выступают Венесуэла, Кувейт и Эквадор.

Также ранее Новак говорил, что Россия открыта к диалогу по поводу сохранения объемов добычи нефти на определенном уровне. Российскую сторону это соглашение никак не может ограничить, так как РФ уже фактически достигла своего исторического максимума добычи нефти. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах. Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на экспертное мнение, это заседание нужно, скорее, не для подписания самого соглашения о заморозке, а для того, чтобы показать спекулянтам на рынке, что страны готовы объединиться. И это, возможно, сможет вновь привести к увеличению цен на нефть.