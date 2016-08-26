Нью-Йорк, США, 26 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направил 24 августа Совету Безопасности доклад, подготовленный по итогам совместной работы ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые действовали в рамках мандата Совета по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ложь в информационной войне

Целью совместной группы было установление «лиц, группы, организаций и правительств, причастных к использованию химических веществ в качестве оружия, в том числе хлора или любых других токсичных химических веществ», в Сирии.

Как сообщил ряд мировых СМИ, группа международных экспертов, входящая в Совместный механизм ОЗХО-ООН (Joint Investigative Mechanism), обвинила и правительство президента Сирии Башара Асада, и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в применении отравляющих веществ в 2014 — 2015 годах.

В частности американское издание Wall Street Journal отмечает, что сирийские власти применили хлор против населения провинции Идлиб в апреле 2014 года, а также в марте 2015 года. В то же самое время британский телеканал Sky News передает, что комиссия ОЗХО-ООН установила еще три случая применения химического оружия сирийским правительством. Sky News отметил тем не менее, что причастность Дамаска к этим атакам установить точно не удалось.

Поразительно схожими оказываются сообщения мировых СМИ, основывающих свои сообщения на докладе такой организации как ООН. Так, из статьи в статью подчеркивается причастность правительства Сирии к атакам, говорится о том, что отравляющие вещества, в частности иприт, применяла и террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ), однако более подробных сведений СМИ не предоставляли.

Необходимо отметить, что и сам источник этой информации вызывает определенные сомнения, поскольку, как указано в заявлении пресс-службы ООН, доклад будет предан огласке только после его обсуждения Совбезом ООН, которое состоится 30 августа.

«Этот доклад будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности, запланированном на 30 августа. Вскоре после этого документ будет предан гласности», — указано на сайте Центра новостей ООН.

При дальнейшем изучении предъявленных западными СМИ сведений оказывается, что целый ряд из них ссылается на заявление посла США в ООН Саманты Пауэр. Так, согласно заявлению американского дипломата, опубликованному на сайте миссии Вашингтона в ООН, данный доклад подтверждает, что Сирийский режим ответствен за неоднократное использование химического оружия в Сирии.

«Такое применение является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2118, нарушением обязательств Сирии как государства-члена Конвенции о запрещении химического оружия, а также нарушением установленных международных стандартов и норм против использования химического оружия», — говорится в заявлении миссии США в ООН.

По словам главы миссии госпожи Саманты Пауэр, доклад подтвердил «существование закономерности применения химического оружия сирийским режимом, который схож с подтвержденными случаями применения химического оружия по всей Сирии».

Слова и данные посла США в ООН можно найти в большинстве газетных статей на тему доклада ООН. При дальнейшем анализе информационного пула можно обнаружить первоначальную статью, опубликованную агентством Associated Press, в которой также делается сильный упор на слова Пауэр.

Тем не менее агентство Associated Press заявило о наличии у них этого доклада, однако добавить сведений о его содержании в новостной пул оно смогло не много. Так, по данным агентства, в докладе указывается, что ООН в период с декабря 2015 по август 2016 года получила 130 новых сообщений о применении химического оружия в Сирии. Из них, по данным составителей, в 13 случаях применялся зарин, в 12 — иприт, в 4 — газ VX, в 41 — хлор, а 61 — другие отравляющие вещества.

«Эта информация предполагает причастность, как правительства Сирийской Арабской Республики, так и других лиц к этим предполагаемым инцидентам», — цитирует доклад агентство.

Не проясняет картины с докладом и официальное заявление Совета национальной безопасности США, в котором лишь указывается, что «теперь невозможно отрицать, что сирийский режим неоднократно использовал промышленный хлор в качестве оружия против своего собственного населения…».

Несмотря на то, что ни в коем случае нельзя утверждать, что западные СМИ намеренно вводят своих читателей в заблуждение — доклад неслучайно будет опубликован после рассмотрения его Совбезом 30 августа, — стоит отметить скудность фактической информации, предоставленный СМИ, при той высокой степени заявлений, которые следуют за обвинениями правительства Сирии.

Многое становится понятно, если обратиться к статье, в частности издания Daily Beast под названием «США планируют прижать Россию к стенке по вопросу химического оружия». В ней автор со ссылкой на заявление «официального лица в разведывательных структурах США» отмечает, что доклад — «слитый», а не опубликованный — направлен на то, чтобы загнать Россию в «дипломатический угол» по вопросу Сирии.

Если в 2014 году, когда впервые стало известно о применении хлора, такой инцидент не получил необходимого политического внимания, то сейчас США посчитали лучшим вариантам работать с ООН, чтобы поставить Россию в такое положение, что Москва окажется «в дипломатическом углу».

О принуждении России говорили и дипломаты из Франции, как передает Reuters. Агентство сообщает, Париж стремится использовать доклад о химическом оружии, чтобы продвинуть резолюцию Совбеза, принуждающую Россию признать, что правительство Асада применило отравляющие вещества.

«Нам необходимо использовать этот доклад, чтобы заставить Россию оставить эту двусмысленность. Если они хотят наложить вето на эту резолюцию, им придется оправдать применения химического оружия», — отметили дипломаты, которые считают, что целью такого давления является заставить президента Сирии Башара Асада пойти на перемирие по всей стране.

Необходимо также напомнить, что публикация доклада совпала с началом военной операции Турции на севере Сирии, которую официальный Дамаск назвал вторжением и потребовал у ООН остановить Анкару.

Стоит отметить, что именно на заявлениях официальных лиц США строятся обвинения Сирии в применении отравляющих веществ. Мало того, что общественности пока не дали ознакомиться с выводами ООН, отдельные высказывания заинтересованных лиц планируется также использовать в целях давления на Дамаск и Москву.