Жители финского города Форсса требуют выселения беженцев
Хельсинки, 26 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В финском городе Форсса прошла демонстрация против просителей убежища, в которой приняли участие около ста человек. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle.
Как сообщает издание, демонстрация проходила возле центра по приему беженцев. Местные жители выступили с требованием отправить мигрантов в другой город.
Напомним, 23 августа возле центра по приему беженцев в Форсса произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. По данным полиции, в результате столкновения местных жителей с мигрантами пять человек получили легкие ранения.
Напомним, финские миграционные власти за первые восемь с половиной месяцев этого года рассмотрели около 16 тыс. заявлений о предоставлении убежища, при этом статус беженца получили только 3,9 тыс. человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедший год в Финляндию приехали около 32,5 тыс. просителей убежища, из них с российской стороны — 694 человека.