Хельсинки, 26 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В финском городе Форсса прошла демонстрация против просителей убежища, в которой приняли участие около ста человек. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как сообщает издание, демонстрация проходила возле центра по приему беженцев. Местные жители выступили с требованием отправить мигрантов в другой город.

Напомним, 23 августа возле центра по приему беженцев в Форсса произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. По данным полиции, в результате столкновения местных жителей с мигрантами пять человек получили легкие ранения.

Напомним, финские миграционные власти за первые восемь с половиной месяцев этого года рассмотрели около 16 тыс. заявлений о предоставлении убежища, при этом статус беженца получили только 3,9 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедший год в Финляндию приехали около 32,5 тыс. просителей убежища, из них с российской стороны — 694 человека.