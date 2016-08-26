Хельсинки, 26 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Финляндия, следуя примеру Швеции, ищет место под «зонтиком» НАТО, пишет газета The Washington Times. Она, как и Швеция, ценит свой нейтралитет, часто с самодовольной ухмылкой взирая на другие западные страны. «Но реальность напрочь стерла ухмылку», — пишут авторы американской газеты, имея в виду недавнюю новость о том, что Финляндия в скором времени готовится заключить оборонное соглашение с США. По мнению издания, этот шаг Хельсинки был продиктован желанием укрепить свою безопасность перед лицом российской угрозы в регионе.

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Как напоминает издание, ранее Финляндия подписала аналогичное соглашение с Великобританией, а финские и шведские чиновники приняли участие в саммите НАТО в Варшаве (Польша) в июле.

Главным беспокойством для Финляндии, как и всегда, является её большой русский сосед, с которым её объединяет пестрое прошлое, подчеркивается в статье. «Распространённым предположением в настоящее время является то, что Финляндия отказывается от нейтралитета из-за растущей угрозы со стороны Владимира Путина», — утверждает газета. В то же время издание приводит точку зрения «некоторых аналитиков», которые полагают, что «г-н Путин только блефует, а продолжающиеся угрозы в адрес Украины и Прибалтийских стран не более чем уловка».

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Глава МИДа Финляндии: Мы не намерены вступать в НАТО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что поддерживает договор об оборонном сотрудничестве с США, который его страна готовится подписать осенью 2016 года. По мнению Ниинистё, договор с США вписывается в проводимую Финляндией политику безопасности. В своем недавнем обращении к финским дипломатам президент заявил о том, что стратегия национальной безопасности страны базируется на четырех основных принципах: национальная оборона и безопасность, интеграция с Западом, функциональное взаимодействие с Россией и включенность в международную систему.

Напомним, по словам министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё, рамочное соглашение о сотрудничестве с Вашингтоном не предполагает обязательств по оказанию военной помощи, которые подразумевает членство в НАТО. Как подчеркнул глава финского оборонного ведомства, договор будет касаться тех сфер, в которых Финляндия уже сотрудничает с США, — это военные учения, обмен информацией и исследования.

В июле 2016 года, в рамках саммита НАТО в Варшаве, министры обороны Финляндии и Великобритании подписали рамочный документ о сотрудничестве в области обороны. Стороны планируют усилить сотрудничество в сфере подготовки военных, а также в операциях по урегулированию кризисов. Кроме того, в документе указываются такие направления совместной работы, как противодействие химическому и биологическому оружию и обмен информацией.

Ранее министр обороны Ниинистё заявил о том, что наилучшим сценарием для Финляндии стало бы совместное со Швецией вступление в НАТО. Он подчеркнул, что Хельсинки важно следить за намерениями шведов в этом вопросе. Напомним, что в августе 2015 года власти Швеции объявили о расширении военного сотрудничества с Вашингтоном. В Стокгольме этот шаг объяснили «действиями России, которые изменили ситуацию в области европейской безопасности». Кроме того, с 1 июля 2016 года НАТО сможет размещать войска на территории Швеции в мирное время, а также будет помогать в кризисных ситуациях или в войне по запросу «принимающей стороны». Соответствующее соглашение с альянсом парламент Швеции ратифицировал в конце мая этого года.

1 июля состоялась встреча президентов Саули Ниинистё и Владимира Путина. Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин дал понять, что, в случае вступления Финляндии в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны. «Тем не менее уважаем решение Финляндии», — добавил он (цитата по Yle). По словам Путина, НАТО с удовольствием готово «воевать до последнего финского солдата, а Россия этого не хочет».