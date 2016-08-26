Москва, 26 августа, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Введение курортного сбора приведет к снижению общего потока туристов внутри России, поэтому регионы, которые его введут, получат лишь небольшую прибавку к доходам своих бюджетов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 августа директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, комментируя возможное введение регионами курортного сбора.

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«Курортный сбор — это палка о двух концах. Конечно, бюджеты что-то получат. 50−100 рублей — это, надо думать, за один день. За полторы недели это уже 1000 рублей, а если семья едет — то это уже 3,4 или 5 тысяч. Это существенно, на самом деле», — отметил эксперт.

Кризис привел к отказу людей от зарубежных поездок, с новым сбором туризм в России также станет менее доступным по финансам, констатирует Николаев. «У нас ведь Минфин как считает — сколько отдыхающих — известно, размер страхового сбора известен, умножаем и все. К сожалению, не просчитывается тот факт, что поток туристов, конечно, снизится. Кризис никто не отменял — турпоток и так невысокий, и тот прирост, который есть, он, прежде всего, определяется тем, что люди отказываются от поездок за рубеж по экономическим причинам. Многие вынуждены довольствоваться внутренним туризмом, который тоже не слишком дешевый», — констатирует эксперт.

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Николаев обратил внимание на расходы по будущему администрированию сбора, что делает его еще менее выгодным для регионов. «Конечно, регионы что-то получат, кто-то будет приезжать, но поток туристов снизится. Потому что реальные доходы населения падают, речь о нескольких тысячах рублей — и многие будут это учитывать, безусловно. Но стоят ли эти деньги того, чтобы это все вводить? Расходы на администрирование будут существенными», — подчеркнул он.

Кроме того, повышение фискальной нагрузки в кризис «противопоказано категорически», считает эксперт. «Такая мера как введение курортного сбора, сейчас нецелесообразна», — заключил Николаев.

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Президент РФ Владимир Путин поддержал введение субъектами РФ с санаторно-курортными комплексами курортного сбора. Пилотный проект по введению курортного сбора предполагается реализовать в четырех регионах — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье). По словам главы Минфина Антона Силуанова, курортный сбор может составить 50−100 рублей. Планируется, что правительство установит предельные размеры этого сбора, а также определит освобожденные от него льготные категории граждан.