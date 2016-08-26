Москва, 26 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве закупит оборудование и средства связи на 76 млн рублей для подразделений Федеральной противопожарной службы в столице, которые будут обеспечивать безопасность на Чемпионате мира по футболу в 2018 году, сообщается на сайте госзакупок.

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Согласно условиям закупки, оборудование и средства связи, в числе которых радиостанции, радиотелефоны, ноутбуки, мобильные комплексы для передачи данных, предназначены для управления пожарно-спасательными подразделениями для обеспечения безопасности во время проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Поставить товар необходимо до 15 декабря 2016 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МЧС столицы заявили, что к ЧМ — 2018 отработают все новые подходы для тушения пожаров. К примеру, можно будет тушить возгорания, даже не входя в помещение, применяя аэрозольные средства для борьбы с огнем.

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Напомним, матчи ЧМ — 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.