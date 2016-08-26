Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Вопрос о расширении перечня вузов с правом проводить аттестацию на присуждение степеней кандидата и доктора наук в обход Высшей аттестационной комиссии является очень непростым. Об этом 26 августа в ходе встречи с участниками форума «Развитие высшего образования» в Санкт-Петербурге заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Luftphilia Получившие степень

«Я думаю, что это очень непростой вопрос, который требует очень тактичного обсуждения. Мы прекрасно понимаем, что этот перечень университетов тоже бесконечно раздвигать не можем, иначе девальвируем саму идею», — сказал Медведев.

Он обратил внимание на данные о деятельности аттестационных советов: «Ничего не хочу сказать плохого, но назову как факт. На первом и на втором месте — Таджикский национальный университет и Академия образования Таджикистана, диссертационный совет. По 40 приблизительно докторских и кандидатских защит в этом диссертационном совете в 2015 году. Тут есть еще чем заниматься и о чем подумать».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ не откажется от планов по повышению заработных плат для преподавателей вузов.

«Мы в любом случае продолжим работу по выполнению тех решений, которые воплощены в указах президента от 7 мая 2012 года. У нас в стране порядка 260 тысяч преподавателей в госвузах. На них распространяются все те решения, которые были приняты», — сказал Медведев.