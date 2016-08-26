Чебоксары, 26 августа, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Власти Чувашии откликнулись на ситуацию вокруг ОАО «Чувашский бройлер», дело о банкротстве которого находится в Арбитражном суде региона. Глава республики Михаил Игнатьев, говоря о проблемах банкротящейся птицефабрики, акцентировал внимание на том, что 51% пакета акций предприятия принадлежит депутату Госдуму от «Справедливой России» Александру Четверикову из Курска. По словам Игнатьева, за счёт этих средств оппозиция «выбрасывает агитационные листки», где его «обливают грязью». Парадоксальность ситуации в том, что 49% пакета акций находится в собственности Чувашской Республики и руководителем птицефабрики до недавнего времени был Вадим Николаев, член «Единой России» и ныне сенатор от законодательной власти республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Фото Бориса Филатова

Свои подозрения Михаил Игнатьев публично озвучил 25 августа, при подведении полугодовых итогов социально-экономического развития Чебоксар. Резюмируя 2,5-часовое обсуждение развития города, глава Чувашии внезапно начал говорить о политике и оппозиции, которая «политизирует» проблемы, а затем неожиданно обрушился с критикой на «Справедливую Россию». Поводом послужила ситуация на «Чувашском бройлере».

«Был я в Чебоксарском районе. Передо мной поднимают вопрос птицефабрики «Чувашский бройлер», где 51% контрольного пакета (акций) принадлежит депутату Государственной думы политической партии «Справедливая Россия» Александру Четверикову. Я его хорошо знаю. Когда я в районе работал, мы поднимали эту фабрику. Доля республики там тоже есть. Сегодня 50 человек практически оказываются на улице. 14 млн рублей перечислил полгода назад фирмам Краснодарского края — там обналичили, часть вернули. Я благодарен прокурору Чувашской Республики — моментально среагировали, МВД среагировало. Не среагировали бы, обналичили бы эти 14 млн рублей. К чему я это говорю. Ради того, чтобы любой ценой стать депутатом Государственной думы, сегодня они, эти политические деятели, делают всё для того: людей оставляют без работы, фабрика производила 12 тыс. тонн мяса птицы — скорее всего, половины мяса уже не будет, потому что одна дохлая птица в одной птицефабрике осталась. Этим вопросом мы тоже занимаемся. Но полагаю, что за эти деньги сегодня выбрасывает агитационные листки, региональная газета есть, нас обливают, меня обливают грязью. И каждому человеку не скажешь, что это неправда», — заявил, в частности, Михаил Игнатьев. И заверил, что «мы фабрику поднимем, найдём другого инвестора, потому что этот же депутат объявил свои юрлица банкротами».

Выпад Игнатьева по «партийному признаку» — свидетельство того, что борьба в регионе «Единой России» и «Справедливой России» вошла в острую фазу. И повторило предвыборную ситуацию 2011 года, когда глава Чувашии Михаил Игнатьев в разгар агитационной борьбы публично высказал свои подозрения о том, что «Справедливая Россия» издаёт агитационные материалы за счёт сомнительного бизнеса — от продажи «палёной» водки. Оскорблённые высказыванием справороссы подали в суд, который тогда постановил, что с учётом «содержания и тона», контекста выступления данные высказывания являются оценочными и не могут быть признаны утверждениями, то есть не являются предметом судебной защиты.

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Что касается «Чувашского бройлера», то парадоксальность ситуации в том, что Чувашии принадлежит 49% пакета акций, от которого республика решила избавиться в этом году и выставила на аукцион за 170 млн рублей. Ранее в Арбитражный суд Чувашии на предприятие было подано несколько исков о банкротстве, рассмотрение которых перенесено на октябрь.

Пикантность ситуации придаёт тот факт, что до июня 2015 года предприятием руководил единоросс, депутат Госсовета Чувашии Вадим Николаев, в настоящее время работающий сенатором от Госсовета и баллотирующимся в новый состав регионального парламента по партсписку. Отметим, что на начало года на предприятии насчитывалось 550 работников. Сообщалось, что прокуратура Чувашии проводит проверку на птицефабрике, «чтобы оценить деятельность предыдущего руководства предприятия: как сказалась его деятельность на финансовом положении, не было ли это связано с какими-либо злоупотреблениями».

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Михаил Игнатьев также в очередной раз заверил, что на этих выборах «мы сделаем всё для того, чтобы обеспечить конкурентную среду», но нынешние выборы — «наиболее сложные»: «Доходы упали, есть отдельным политическим деятелям о чём говорить и обливать нас грязью».

На заявление первого лица республики, возглавляющего партсписок «Единой России» в Госсовет, отреагировали представители регионального отделения «Справедливой России». Депутат парламента Чувашии справоросс Олег Николаев (возглавляет партийный список в Госсовет и региональную группу федерального списка партии) подобные заявления Михаила Игнатьева считает странными и нелогичными. «То, что часть пакета акций «Чувашского бройлера» принадлежит Александру Четверикову, не означает, что чувашское отделение партии финансируется за счёт птицефабрики, — заявил Николаев ИА REGNUM. — Четвериков — уроженец Курской области, в Чувашии он не живёт, с ним пересекаемся раз в год на съездах партии в Москве. Это первое. Второе: как может предприятие в стадии банкротства вообще финансировать какой-либо проект, тем более политическую кампанию? Складывается впечатление, что для руководства республики автоматически подозрительным является любой оппозиционный политик, имеющий хоть какой-то бизнес».

Олег Николаев также обращает внимание на то, что Чувашия, владея 49% акций птицефабрики, пустило проблему на самотёк, а когда возникли трудности, просто решило избавиться от проблемного актива. «Такой крупный акционер, как республика, обязан был участвовать в работе «Чувашского бройлера» через совет директоров, который должен определять стратегию деятельности предприятия и чётко контролировать работу исполнительного аппарата, оперативно реагировать на проблемы и возникающие трудности. Это третье. И, наконец: у руля птицефабрики более 15 лет стоял личный друг Михаила Игнатьева — Вадим Николаев, сначала получивший мандат депутата Госсовета от «Единой России», а затем ставший представителем законодательного органа республики в Совете Федерации. Кроме того, главе Чувашии стоило бы задаться вопросом, как у Николаева за время руководства предприятием появились свои собственные, частные, птичники. И почему он взирал на это сквозь пальцы».