Пекин, 26 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В настоящее время китайская нефтяная отрасль входит в фазу долгосрочно снижения, что может произвести существенные изменения на мировом рынке и привести к повышению цен на черное золото. Так считают топ-менеджеры компаний, опрошенные The Wall Street Journal.

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Добыча нефти в Китае достигла в прошлом году 4,3 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, это пик производства энергоносителя, и теперь добыча будет только снижаться. Что, безусловно, может положительным образом сказаться на ценах на нефть. По предложению топ-менеджеров, КНР придется увеличивать объемы импорта, чтобы обеспечить растущий внутренний спрос на углеводородное сырье. Как отметил вице-президент по Азии консалтинговой фирмы FGE Кан Ву, наступает переломный момент, характеризующийся тем, что Китай вступит в период долгого застоя и снижения добычи. Это и вызовет рост цен на нефть. Еще недавно Китай планировал максимально избавиться от энергетической зависимости от других стран, однако, видимо, теперь этот план будет пересмотрен.

По сравнению с первым полугодием 2015 года в этом году за тот же период Китай добыл на пять процентов меньше нефти. Более того, в июле текущего года производство черного золота в КНР сократилось на восемь процентов, достигнув отметки в 3,95 млн баррелей в день, что является минимальным показателем за последние пять лет. Во-первых, это связано с тем, что старые месторождения уже не могут наращивать добычу, а новые крупные месторождения пока не открыли. Во-вторых, низкие цены на нефть затронули и китайских нефтяников, многие из них были вынуждены закрыть свои низкорентабельные скважины, чтобы оптимизировать производство.

Правда, насчет перспектив развития нефтяной отрасли Китая существует и другая точка зрения. Так, ряд экспертов отмечает, что у китайцев есть своя тактика. Когда цены на нефть падают, ТЭК наращивают импорт нефти. Когда черное золото дорожает, то Китай целесообразно увеличивает добычу.

Согласно данным Главного таможенного бюро Китая, за семь месяцев текущего года в страну было завезено на 12,1% больше нефти, чем за тот же период 2015 года. Импортные поставки составили 217,6 млн тонн. Как ранее писало ИА REGNUM, Россия по объемам поставок нефти в Китай в июле опустилась на третье место среди крупнейших стран-экспортеров углеводородов в Китай. Тройка лидеров по поставкам нефти в КНР остается прежней: Россия, Саудовская Аравия и Ангола. По июльским показателем, самым крупным экспортером нефти в Китайскую Народную Республику стала Ангола (на 23% больше). На втором месте — Саудовская Аравия (на 4,2% меньше), на третьем — РФ (на 14% меньше). Также экспорт в Китай увеличил Ирак, годовой рост составил 18%. Таким образом, по подсчетам Unipec, КНР может в 2016 году, сместив США, стать мировым лидером по объемом импортируемой нефти.

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Также ранее заместитель главы Госкомитета по делам развития и реформ КНР Ху Цзуцай заявил, что в рамках 13 пятилетки (2016−2020 год) некоторые китайские отрастили должны стать более открытыми для частных финансовых вливаний, в том числе и сфера добычи нефти и газа. Что касается иностранных инвестиций, то советник Управления по стратегическим исследованиям в энергетике Вера Кульпина, опрошенная ИА REGNUM, объясняла, что сейчас для китайской сферы добычи нефти и газа наиболее желаемыми являются инвестиции американских и канадских компаний, потому как Китаю нужны новые технологии. А они придут вместе с зарубежными инвестициями.