Ростов-на-Дону, 26 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Ростовские спортсмены — победители и призёры Олимпиады-2016 — получат денежные премии. Так, «золотые» медалисты получат по 800 тыс. рублей, «серебряные» — по 500 тыс. рублей. Решено поощрить и наставников триумфаторов Рио, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы 26 августа.

rio2016.com Сборная России по гандболу в Рио

Напомним, что женскую гандбольную сборную России в Бразилии усилили игроки ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Анна Сень, Анна Седойкина и Марина Судакова. В составе национальной команды девушки смогли добраться до финала ОИ-2016 и победить сборную Франции с преимуществом в три мяча (22:19). Также 800 тыс. рублей получит ростовская синхронистка Влада Чигирёва. Она поднялась на высшую ступень пьедестала почета в командном турнире в Рио.

Еще один ростовский спортсмен — гимнаст Никита Нагорный. Он стал обладателем «серебра» Олимпиады-2016 в командных соревнованиях по спортивной гимнастике и получит премию в размере 500 тыс. рублей.

По 250 тыс. рублей получат тренеры Татьяна Березняк, Светлана Горшкова, Ольга Карпенко, Ирина Чигирева, Ольга Нечипуренко и Владимир Фудимов.

Напомним, что серебряную медаль в Рио завоевал еще один спортсмен из Ростовской области — батайчанин Алексей Денисенко. О поощрении тхэквондиста пока ничего неизвестно.

Отметим, что накануне донские олимпийцы получили государственные награды в Кремле. Спортсменов приветствовал глава российского государства Владимир Путин. «Золотые» призёрки Олимпиады-2016 были награждены Орденом Дружбы, Алексей Денисенко и Никита Нагорный — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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