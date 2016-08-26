Минск, 26 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. «В Минске проходят встречи всех четырех рабочих групп по различным аспектам урегулирования на востоке Украины», — сообщает МИД Белоруссии через свой аккаунт в социальной сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арифметика

Согласно сообщению министерства, переговоры уже начались в Минске со встречи координаторов рабочих групп. После этого ожидается заседание Контактной группы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM представители сторон, участвующих в переговорном процессе на «минской площадке», среди вынесенных на обсуждение подгрупп вопросов значатся проведение выборов в Новороссии, соблюдение режима прекращения огня, отведения войск на километр от линии фронта каждой из сторон. Также будет обсуждаться вопрос обмена пленными: новым властям Украины предложено обменять около 1,3 тыс. человек сторонников Донецкой и Луганской народных республик по принципу «всех на всех».

Участники заседания Контактной группы уже прибывают в Минск. Предварительные итоги очередной минской встречи ожидаются к концу дня.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие заседания Контактной группы по урегулированию украинского кризиса не продемонстрировали больших успехов. Обстрелы, гибель людей и разрушения постоянно пополняют сводки.

Пресс-службы конфликтующих в Донбассе сторон проинформировали 26 августа о боях на Луганском, Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях с применением танков, крупнокалиберной артиллерии и миномётов. Данные виды вооружений должны были отсутствовать на линии фронта в соответствии с ранее достигнутыми «Минскими соглашениями», гарантами соблюдения которых вызвались быть Германия и Франция, а функцию мониторинга отвода вооружений взяла на себя ОБСЕ.