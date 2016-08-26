Москва, 26 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило проект закона о защите социальных гарантий для ветеранов и решило внести его на рассмотрение Госдумы. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба правительства.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной Войны

«Законопроектом предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц ежемесячные денежные выплаты, производимые ветеранам боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», — говорится в сообщении.

Напомним, данный законопроект был рассмотрен и одобрен 22 августа в ходе заседания правительственной комиссии РФ по законопроектной деятельности.