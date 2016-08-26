Москва, 26 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Минфин России пока не владеет технологиями долгосрочного прогнозирования, без изменения бюджетной политики не будет никакой разницы между однолетним и многолетними бюджетами. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 августа первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя намерения Минфина подготовить однолетний бюджет на 2017 год вместо бюджета на трехлетку 2017−2019 годы.

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«Верстка трехлетних бюджетов попахивала авантюрой еще в «тучные» годы — и тогда мы каждый год корректировали бюджеты. Тогда это было в сторону увеличения, после того как начался кризис — на уменьшение. Наш Минфин пока не владеет технологиями долгосрочного прогнозирования, идея многолетних бюджетов — это была идея Кудрина», — отметил парламентарий.

Тогда было достаточно денег, «нужно было оправдать перевод их на Запад, чтобы закрепить бюджетное правило, чтобы деньги отчислялись через Стабфонд на Запад», пояснил он. «Вот с этой идеи и возникло многолетнее бюджетное планирование. Оно никакой другой цели не имело, кроме как показать Западу на годы вперед, что мы будем уплачивать эти деньги стабильно в западные фонды», — отметил депутат.

В то же время в кризис однолетнее планирование — это вынужденная мера, потому что в условиях нестабильности никто больше чем на год планировать не сможет, подчеркнул парламентарий. «Это определенный показатель бессилия Минфина, его нежелания менять экономическую политику, строить долгосрочные планы», — сказал Емельянов.

«Проблема не в том, чтобы планирование было однолетним, или трехлетним, или многолетним, главная проблема — в том, чтобы Минфин изменил свою бюджетную политику. Пока Минфин думает о том, как сокращать социальные расходы, но совершенно не хочет предпринимать меры по увеличению доходов бюджета, а такие источники есть — это отмена возврата НДС экспортерам, это введение прогрессивного налогообложения, налога на роскошь, ликвидация консолидированной группы налогоплательщиков, — все эти игры в однолетние и многолетние бюджеты останутся играми, и никакого реального выхлопа они не дадут», — резюмировал депутат.

Очередной бюджет правительство РФ может подготовить как однолетний — только на 2017 год. С точки зрения ряда чиновников, свести бюджет даже 2017 года с дефицитом, который предполагает Минфин (3,2%), практически невозможно, пишут «Ведомости». В то же время ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял о том, что необходимо вернуться к трехлетнему бюджетному планированию.