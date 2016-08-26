Вашингтон, 26 августа, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Претендент на пост главы США Хиллари Клинтон резко раскритиковала своего конкурента по предвыборной гонке, республиканца Дональда Трампа за продвижение политики Владимира Путина, сообщает The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В ходе своего выступления в Неваде Клинтон подчеркнула, что Трамп «продолжает восхвалять Путина и продвигать пророссийскую политику», напомнив, что кандидат от республиканцев признает возврат Крыма в состав России.

«Он продолжает унижать наших союзников по НАТО, признавая российскую аннексию Крыма и развязывая Кремлю руки в Восточной Европе… Великий крестный отец этого глобального бренда, этого крайнего национализма — президент России Владимир Путин», — заявила Клинтон.