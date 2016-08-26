Будапешт, 26 августа, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на границе государства будет построено ещё одно заграждение — в южной части. Такими действиями Будапешт надеется оградить себя от беженцев, стремящихся в Европейский союз, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер и глава МИД Сербии Небойша Стефанович обсудили решение о том, что венгерская полиция может присоединиться к сербским военным для патрулирования границ Сербии с Македонией и Болгарией. Эти меры вызваны большим количеством мигрантов, скопившихся на границе с Венгрией.

Напомним, проблема с мигрантами в странах Европейского союза стоит очень остро: поток беженцев из Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии продолжает прибывать. 17 августа появилась информация о том, что в Венгрии придумали «новый способ борьбы с нелегальными мигрантами», которые пытаются преодолеть границы: местные жители вешают на проволоку в приграничных районах зловещие маски из сахарной свеклы.

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