Пекин, 26 августа, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Министерства образования КНР, в 2015 г. правительством было выделено 156 млрд юаней на финансирование студенческих грантов.

Archey Firefly Чунцин

«За указанный отчетный период было реализовано 84 млн грантов как для среднего, так и для высшего образования», — сообщается в заявлении министерства.

По данным министерства, количество студенческих грантов продолжает расти уже девятый год подряд. Кроме того, власти КНР сдерживают свое обещание о том, все учебные пособия, а также питание студентов будут финансироваться из бюджетных средств вне зависимости от экономической ситуации в стране, пишет «Сина синьвэнь».

«Система помощи китайским студентам охватывает все этапы образования, включая государственные и частные школы, а также всех студентов, которые оказались в сложном экономическом положении, но продолжают успешно учиться», — прокомментировал опубликованную статистику глава Китайского Национального центра финансовой помощи студентам Тянь Цзуинь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2016 г. британское агентство QS Quacquarelli Symonds опубликовало новый ежегодный рейтинг высших учебных заведений Global 400. В список 400 лучших университетов мира вошли 88 китайских учебных заведений. Согласно приведенной QS Quacquarelli Symonds статистике, Китай занял второе место в мире по количеству сильнейших вузов, уступив лишь США