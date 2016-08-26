Вена, 26 августа, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Политика, проводимая канцлером Германии Ангелой Меркель в отношении мигрантов в ЕС, является «безответственной», заявил министр обороны Австрии Ханс-Петер Доскоцил в интервью газете Krone.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут

По словам Доскоцила, слова Меркель «мы справимся с этим», которые канцлер часто использует в отношении проблемы беженцев, лишь усугубляет ситуацию, привлекая в страны Европы все больше мигрантов. Министр добавил, что Австрия не является для ФРГ «комнатой ожидания».

Доскоцил отметил, что не понимает, почему из событий 2015 года не было сделано никаких выводов. Он призвал европейские страны скорее обсудить меры по возвращению беженцев в родные для них страны и заключить соответствующие договорённости.

«Это не политика, когда Европа находится в состоянии агонии и при этом прячет голову в песок», — заявил министр.

По данным оборонного ведомства Австрии, с начала 2016 года в страну прибыли более 100 тыс. мигрантов. При этом большая часть их них — не сирийцы, а жители Нигерии, Эритреи, Гамбии, Кот-д'Ивуара, Судана и Гвинеи.