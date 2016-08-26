Ростов-на-Дону, 26 августа, 2016, 09:50 — ИА Регнум. «Уже до жеребьевки было понятно, что нам в любом случае будет сложно. Я считаю, что с «Барселоной» было бы сложнее. Но и сейчас нам попалась очень тяжелая группа», — так прокомментировал прошедшую накануне жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов УЕФА исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко. Об этом ИА REGNUM 26 августа сообщили в пресс-службе донской команды.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

Что касается самих команд, то все соперники — опытные и сильные. «Из второй корзины — «Атлетико», который через раз играет в финалах Лиги чемпионов. ПСВ — крепкий соперник, сильнее «Аякса», который мы прошли», — сказал тренер.

Но тем не менее, предстоящие домашние матчи, который «Ростов» проведёт, а стадионе «Олимп-2», станут настоящим праздником для горожан. «Будет невероятный ажиотаж и уверен, что болельщики помогут добиться нам хорошего результата. У нас один из самых «горячих» стадионов», — отметил Кириченко.

Отметим, что первый матч жёлто-синие проведут на выезде 13 сентября. В этот день они встретятся с «Баварией». Домашний матч запланирован на 28 сентября с «ПСВ» и 19 октября с «Атлетико». 1 ноября подопечных Кириченко вновь ждёт выездная встреча — с «Атлетико», 23 ноября «Ростов» примет у себя «Баварию». 6 декабря состоится выездной матч с «ПСВ».

Напомним, что «Ростов» вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА благодаря разгромной домашней игре с голландским «Аяксом». Встреча завершилась со счётом 4:1. На матч пришли более 15 тыс. любителей футбола. Болельщики «Ростова» горячо поддерживали любимую команду, с ликованием и радостью встречая голы Сердара Азмуна, Александра Ерохина, Кристиана Нобоа и Дмитрия Полоза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подготовке команды к матчу с «Аяксом» принимал активное участие Курбан Бердыев. Туркменский специалист объявил о своём уходе с поста главного тренера команды 6 августа. Но позже был заявлен в качестве консультанта.