Бангкок, 26 августа, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Гражданский суд Таиланда обязал компанию PTT Global Chemical Plc (PTTGC) выплатить денежные компенсации 203 пострадавшим в результате разлива нефти 27 июля 2013 года в провинции Районг, расположенной в восточной части Таиланда, сообщает The Bangkok Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно решению Гражданского суда, вынесенному 25 августа, компания PTT Global Chemical Plc (PTTGC) нарушила статьи 430 и 437 Гражданского и Хозяйственного кодекса. Компания должна была обеспечить строгое соблюдение стандартов технического обслуживания нефтепроводов и проводить соответствующие проверки каждые шесть месяцев.

В общей сложности 223 рыбака подали иски против PTTGC с требованием выплатить денежные компенсации в размере от 300 до 450 тыс. бат (от 8 до 13 тыс. долларов). Суд удовлетворил 203 иска, т.к. остальные 20 рыбаков не смогли доказать, что понесли ущерб от разлива нефти. По решению суда, пострадавшие получат от 30 до 50 тыс. бат (от 800 до 1400 долларов).

Ранее компания PTT Global Chemical Plc уже выплатила 5 миллионов бат (144 тыс. долларов) пострадавшим в результата разлива нефти 2013 года в провинции Районг.