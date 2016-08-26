Киев, 26 августа, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Дороги

Эжен Делакруа. Смертельно раненый вор утоляет жажду. 1825

В Мининфраструктуры готовят свою национальную стратегию Украины. Об этом сообщил глава министерства Владимир Омелян во время брифинга: «Стратегия, которая будет презентована, я надеюсь, в течение ближайших 3−4 месяцев — до полугода времени, будет давать видение индустрии на 15 лет вперед. Этого еще в Украине не было». Уникальность документа, по словам министра, заключается в том, что он не будет самостоятельной концепцией развития транспортной инфраструктуры, а будет напрямую увязан с потребностями украинской экономики: «Это должен быть ключевой документ, который определит дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и индустрии в целом, которая должна стать локомотивом украинской экономики и ее возрождения». Отметим, что главная беда составления подобных планов на Украине — частая смена правительств. Новые министры никогда не следуют курсу своих предшественников, а всегда пишут новые стратегии.

Также министр заявил, что в 2017 году его ведомство планирует заняться ремонтом мостов, износ которых превысил 90%.

В Харькове к ремонту дорог подошли с выдумкой. Пользователи соцсетей сообщили, что перед визитом Порошенко некоторые проблемные участки попросту покрасили чёрной краской (в цвет свежеположенного асфальта). Один из дорожных рабочих пытался доказать журналистам, что это специальное укрепляющее покрытие, однако комментарий второго опроверг эту версию: «Нам сказали красить — мы красим», — пояснил рабочий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что на реконструкцию многострадальной трассы Одесса-Рени выделено более миллиарда гривен: «Сейчас ремонт ведется на 8 участках протяженностью 36 км, устроено двухслойное покрытие на 12,8 км». Всего же на эти средства планируется отремонтировать примерно 30% протяжённости трассы, являющейся одной из самых опасных на Украине.

А вот ремонт на трассе М-03 (Киев-Харьков-Довжанский) прекращён и сроки его возобновления неизвестны. В «Укравтодоре» заявили, что расторгли контракт с итальянской Todini Costruzioni Generali S.p.A, которая должна была завершить ремонт дороги ещё в сентябре 2014 года. Согласно заявлению пресс-службы и. о главы «Укравтодора» Евгения Барака, в скором времени будет проведён тендер на завершение ремонта трассы.

Конфликт между Todini Costruzioni Generali и «Укравтодором» имеет финансовую природу. В начале работ компания ввезла на Украину ремонтную технику и подала документы на возмещение НДС. Однако после проверки выяснилось, что на объекте работает горазд меньше техники, чем было указано в заявке на возмещение. После того, как компании было отказано в удовлетворении заявки на указанную сумму, она значительно сократила темпы выполнения работ, что и привело к расторжению контракта.

Львовская область в 2016 году за счёт таможенных поступлений получит около 1 млрд грн на ремонт автодорог, сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко: «Мы заинтересованы, чтобы у людей у самих была возможность влиять на увеличение поступлений от таможни, и чтобы они знали, куда эти средства пошли», — заявили в пресс-службе. В прошлом году из этого источника в область поступило 0,6 млрд грн. Напомним, соответствующий эксперимент по финансированию ремонта автодорог за счёт таможенных поступлений был запущен в сентябре прошлого года в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях Украины. При этом на ремонт может быть израсходовано не более 50% от превышения ежемесячного плана таможенных поступлений.

Железные дороги

Глава компании «Укрзализныця» Войцех Балчун в эфире «5 канала» рассказал об изношенности подвижного состава и масштабах потребности в его обновлении: «Конечно, потребности в модернизации на УЗ огромные. Мы знаем, что и в локомотивах, и в вагонах, особенно пассажирских, износ составляет более 80%. Поэтому мы хотим подготовить новую политику и новый инвестиционный план для нашего подвижного состава, но нам всегда надо соотносить его с нашими финансовыми возможностями».

Напомним, ранее сообщалось о подписании компанией меморандумов о сотрудничестве с канадской Bombardier и американской General Electric, имеющих в своём составе дивизионы, производящие железнодорожный транспорт. «Мы открыты для подписания следующих меморандумов с ведущими производителями подвижного состава в мире. Это нам нужно для того, чтобы выяснить, какие есть технологии в мире, выяснить, каким образом мы можем модернизировать свой подвижной состав. А в конце все равно нужно будет провести нормальную тендерную процедуру. И в ней мы приглашаем и украинских производителей и мировых. И я думаю, что сделаем правильный выбор», — отмечает польский менеджер.

При этом СМИ сообщают о том, что GE уже поставила украинским железнодорожникам первый локомотив Evolution ES44ACi. После завершения тестирования и растаможки он будет задействован на перевозке зерна в морские порты Украины.

Однако в компании рассчитывают не только на закупки новой техники. «На правлении дали старт процедурам проекта модернизации локомотивов М62 и 2М62 с финансированием со стороны банка KFW. Определили цели для финансовых служб относительно окончательных условий финансирования. Технические службы разработают свои требования, которые станут основой для объявления тендера», — информирует Балчун. Немецкий KFW выделяет на эти цели 60 млн евро, а исполнителем работ может стать польская компания Newag, проявлявшая интерес к проекту ещё осенью прошлого года. В августе этого года Newag и «Укрзализниця» подписали меморандум о сотрудничестве.

Ранее глава УЗ оценил потребность железнодорожного транспорта Украины в инвестициях в 9−10 млрд долл, причём 1 млрд из этой суммы необходимо привлечь в ближайшие 2−3 года.

Директор консалтинговой компании William invest expert Виктор Медведь во время пресс-конференции призвал обратить внимание на растущую долговую нагрузку украинских железных дорог: «80 процентов затрат «Укравтодора» идет не на строительство и ремонт дорог, а на обслуживание кредитов. На железной дороге, если прочертить график, та же тенденция. То есть, долговые обязательства растут непропорционально текущей деятельности. При таких темпах мы за 10 лет железную дорогу потеряем с точки зрения независимости субъекта. Раньше структура долговой нагрузки была до одного процента от стоимости активов, а сегодня уже до 10 процентов и тенденция ухудшается».

История с борьбой украинских металлургов за ж/д перевозки получила своё продолжение. Только теперь обратить внимание на перекосы с очередностью перевозок призывают в Федерации металлургов Украины: «Ранее металлурги Мариуполя неоднократно акцентировали внимание на неудовлетворительную ситуацию с грузовыми перевозками на отрезке «Камыш-Заря — Волноваха», где вместо анонсированных железной дорогой 16 грузовых поездов в сутки едва пропускают 12−13, из-за чего комбинаты уже 2 года не могут восстановить производство. Теперь ситуация ухудшилась и на другом направлении — на отрезке Ясиноватая — Скотоватая, который является ключевым для таких комбинатов как Донецксталь, Енакиевский МЗ и его Макеевского филиала. На фоне увеличения перевозок энергетического угля в течение последних недель имеет место снижение пропускной способности этого отрезка — на 5% от уровня июля 2016, при этом даже в июле он «пропускал» около 12 поездов из 15 возможных, а из-за введения приоритизации в пользу энергетического угля реальное уменьшение перевозок грузов для металлургов уже достигло — 15% (и это без учета простоя в течение 18−19 августа, когда не было движения из-за повреждения контактной сети)», — информирует глава ФМУ Сергей Беленький. По его оценке, указанные предприятия с начала августа сократили производство чугуна на 20% именно по причине задержек и перебоев на железной дороге.

Владимир Омелян со своей стороны также пытается оказывать влияние на «Укрзализницу» по номенклатуре перевозимых грузов. Во время рабочего визита в Черновицкую область министр обратился к руководству компании с требованием препятствовать перевозке грузов, запрещённых к экспорту, в частности леса-кругляка:

«Укрзализныця» — это транспортная компания и она должна отвечать за то, что перевозит. Лес кругляк запрещен для экспорт и он не может перевозиться «Укрзализныцей». Вагонов и так не хватает — их можно загрузить другим товаром».

Войцех Балчун в интервью ресурсу «Обозреватель» анонсировал изменение тарифов на грузовые ж/д перевозки: «Относительно повышения цен на грузовые перевозки готовим соответствующие предложения. Есть индексационный механизм, который стандартно работает каждый год. Но, конечно, мы хотим немного изменить структуру тарифа. Ведь есть определенные различия между высокими и низкими позициями в тарифной сетке».

«Укрзализныця» констатирует увеличение масштабов хищения верхнего строения пути.

«Хищение элементов колеи наращивает масштабы и становится прямой угрозой безопасности движения поездов», — говорится в специальном заявлении компании. В частности, резонансные случаи зафиксированы за последнюю декаду на южном направлении УЗ — неизвестными несколько раз разукомплектовывались пути на магистральных маршрутах движения (в т.ч. пассажирского). Так, машинисту поезда Одесса-Киев (№148) пришлось применить экстренное торможение на скорости 85 км/ч; на участке выявлено отсутствие рельсовых креплений на обоих рельсах. Похищенными оказались 82 ед. подкладок, около 0,2 тыс. болтов. Движение по участку было остановлено.

По данным УЗ, в течение прошлого года были зафиксированы более 3 тыс. случаев незаконного разукомплектования верхнего строения пути. Лишь прямой материальный ущерб перевозчику составил порядка $1 млн. Также подчеркивается, что правоохранители «недостаточно» реагируют на данную проблему — так, из 3 тыс. выявленных за год правонарушений до суда были доведены не более 6% (возбуждены 196 уголовных дел).

«На сегодня резко увеличилось количество посягательств посторонних лиц на имущество ПАО «Укрзализныця». Наибольшее количество таких преступлений совершается в тех местах, где есть возможность сбыта похищенного имущества», — делает вывод компания.

Аэропорты

Директор аэропорта «Черновцы» Борис Морской сообщил, что начиная с октября воздушные ворота города смогут принимать более вместительные самолёты, чем сейчас. В частности, после ремонта полосы там смогут приземляться самолёты с вместительностью до 110 пассажиров.

Киевский международный аэропорт «Жуляны» отчитался о резком увеличении пассажиропотока в июле 2016 года в сравнении с июлем 2015-го. Количество рейсов выросло на 9,9% (до 2030), пассажиров — на 36,2%, (до 143,5 тыс чел). В целом же, по оценке Мининфрастуктуры, пассажиропотоки в аэропортах Украины за этот период выросли на 15,1% (+0,9 млн чел, до 6,7 млн) в сравнении с прошлогодними показателями.

Беларусская авиакомпания «Белавиа» заявляет, что 65% пассажиров, летящих на/из Украины самолётам компании, являются трансфертными. Замдиректора компании Игорь Чергинец признаёт, что большая часть этого потока приходится на осуществление рейсов между Киевом и Москвой. При этом представитель компании уточняет, что общая доля трансфертных пассажиров в компании составляет 30%. С помощью этих цифр можно составить примерное представление о том, на сколько «Белавиа» увеличила свой пассажиропоток за счёт прекращения прямого авиасообщения между Россией и Украиной. Также в компании уточнили, что сегодня еженедельно выполняют 60 рейсов на Украину, из которых 35 приходится на Киев, 14 — на Одессу, 7 — на Харьков и 4 — на Львов.

Антимонопольный комитет Украины в Хозяйственном суде Киева выиграл дело против международного аэропорта «Борисполь». Предметом спора стали результаты тендера по сдаче в аренду площадей терминала D. Победитель тендера (ООО «Аэрохендлинг») получил в аренду более 157 тыс кв м площади, 86% которой сдал в субаренду. АМКУ оштрафовал арендатора и аэропорт на 194 тыс. грн и обязал провести новый тендер.

В аэропорту Львова 26 августа открывают новый центр управления воздушным движением, строительство которого длилось с 2012 года.

«Строила центр компания «Аэрорух», и стоит сказать, что зона львовского подразделения охватывает восемь областей… После открытия нового центра летать в западной Украине станет еще безопаснее. Аэродиспетчеры мониторят воздушную обстановку на специальном радиотехническом оборудовании. Ранее львовское подразделение использовало системы управления «Ксения», однако она уже отработала свой ресурс, и ее заменит новая автоматизированная система «Роксолана» производства «Аэротехники», — говорится в официальной информации.

Порты

В Мининфраструктуры Украины сообщают об увеличении темпов дноуглубительных работ. Суммарный объём выполненных работ по итогам января-июля 2016 года превысил 3 млн кубометров грунта — это больше, чем за весь прошлый год.

Наиболее активно работы ведутся в Мариупольском и Бердянском портах, т. е. в акватории Азовского моря, а также в портах Одессы и Одесской области.

В порту «Южный» по итогам 7 месяцев 2016 года ощутимо сократилась перевалка. Экспорт снизился на 15% к прошлому году (18 и 21 млн т соответственно). Импорт и транзит уменьшились на 0,5 и 0,7 млн т соответственно. Перевалка каботажных грузов показала рост почти на 0,5 млн т, таким образом общий грузооборот порта уменьшился на 3,7 млн т.

Эксперты предрекают украинским портам непростой период, который может растянуться почти на десятилетие: «Металлы относятся к так называемым «коммодитиз» — к сырьевым товарам или товарам с низкой добавленной стоимостью, которые сейчас находятся в долгосрочном тренде низких цен. Чтобы вы понимали, предыдущий низкий тренд был до 2000 года где-то с 1981−82 гг. Затем был длительный период высоких цен. Сейчас мы наблюдаем аналогичный тренд низких цен причем, это касается их всех — металлы, зерновые, уголь, нефть. Я не ожидаю ранее 2023−25 года перехода к новому циклу повышения цен на «коммодитиз». Если говорить о металлургической продукции, то особых возможностей для наращивания нет», — утверждает экономист Борис Кушнирук в комментарии для «Подробностей». Динамика перевалки в порту «Южный» подтверждает его слова: падение экспорта железорудного сырья стало одним из главных факторов уменьшения грузооборота порта (2 из 3,7 млн т общих потерь).

Член правления «Укрзализници» Марек Залесны во время пресс-конференции в Одессе сообщил о том, что ведёт с польскими коллегами переговоры о возможности запуска контейнерных поездов между портами Польши и Украины. Если сторонам удастся согласовать размер совместного тарифа и решить вопрос с организацией пункта смены колесных пар, то в скором времени между Польшей и Украиной могут начать курсировать 3 контейнерных поезда. Впрочем, от оглашения даже конкретных сроков в компании пока воздерживаются.

Статистика

Госстат сообщает об увеличении перевозок грузов транспортными предприятиями Украины. За январь-июль было перевезено 348,5 млн т грузов, что на 4,3% превышает показатель прошлого года за тот же период. Объём грузов, перевезённых по железной дороге, составил 162,6 млн т., что всего на 0,1% превышает прошлогодний показатель. Перевозки водным транспортом на этом фоне (3,2 млн т, +1%) пока что на общую картину не влияют. Напомним, что министр инфраструктуры поставил задачу за 5−6 лет довести этот показатель до 30 млн т в год.

Издание «Новое время» сообщает о росте ДТП на автодорогах Украины. За январь-июнь 2016 года произошло 72 тыс. аварий, тогда как за весь прошлый год — 136 тыс. При сохранении такой динамики количество автоаварий в этом году превысит прошлогодний показатель на 4−8 тыс. Количество пострадавших растёт ещё быстрее: 15,5 тыс. человек за полгода, тогда как год назад за этот же период — 12,1 тыс.

«Безопасность дорожного движения является проблемой глобальной важности, и количество людей, погибающих в ДТП в Украине, — где-то примерно пять тысяч человек ежегодно. Порядка сорока тысяч человек — это люди, которые получают травмы различной тяжести. Порядка ста тысяч — это люди, которые нуждаются в медико-психологической реабилитации», — раскрывает детали этой невесёлой статистики представитель Всемирной организации здравоохранения на Украине Юрий Чёрный в эфире радио «Голос Столицы».

«Украгроконсалт» сообщает об увеличении отгрузки зерновых в первом месяце нового (2016/2017\) маркетингового года через морские порты Украины. В июне 2016 года на экспорт ушло 2,8 млн т зерна, что более чем на 40% превышает показатель июня 2015 года. Общий грузооборот зерновых через морские порты Украины в 2015/2016 м.г. достиг 37,9 млн т., что является наивысшим показателем, однако он может быть перекрыт уже в следующем, превысив 40 млн т. Однако не все на Украине смотрят на это с оптимизмом. «Сегодня мы продаем свое зерно за бесценок, а зимой будем закупать муку из своей пшеницы, но уже по мировым ценам», — заявляет народный депутат Украины Сергей Дунаев («Оппозиционный блок») в интервью изданию «Первая полоса».

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