Якутск, 26 августа, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Правительство Якутии продолжает расходовать бюджетные средства на то, без чего можно было бы обойтись. Так, почти 200 тысяч рублей в республике намерены потратить на изготовление мини-слитков в бархатных футлярах и нумизматических альбомов, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

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Мини-слитки за 200 тысяч рублей закупают посеребрённые, весом около 50 граммов. На них должно быть изображение животных и птиц — рыси, стерха, моржа, белого медведя, нарвала, мамонта. Слитки объединят в нумизматические альбомы и снабдят бархатными футлярами.

Ещё 200 тысяч рублей будут стоить работы по архивированию документов правительства, а 176 тысяч рублей потратят на оценку управленческих качеств госслужащих администрации и главы правительства в соответствии с методикой «360-градусная оценка персонала». Деньги пойдут на 30 профессиограмм и составленные на их основании рекомендации, а также 125 анкет, с помощью которых будет произведена оценка непосредственным руководителем, коллегами из структурного подразделения, а также самооценка сотрудником своей работы.

Почти 4,5 млн рублей из бюджета республики пойдут на ремонт. Интересно, что 633 тысячи из них будут потрачены на выполнение работ по ремонту сауны, КПП, летнего павильона и прачки на базе отдыха в селе Булгунняхтах Хангаласского района республики. Цель работ — улучшение технического состояния помещения здания, замена изношенных конструкций и деталей на более современные и экономичные. Предполагается, что ремонт позволит усилить эксплуатационные возможности объекта.

Ещё на 2,9 млн рублей будет выполнен косметический ремонт кабинетов, коридора и лестничных клеток в зданиях правительства, на 950 тысяч — обновление системы отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство региона удивило тем, что на бюджетные деньги закупались подарочные наборы и сувенирные ножи, серебряные нагрудные знаки и ордена, 55 женских и 110 мужских золотых часов, сувенирная фарфоровая продукция, фоторамки, панно «Якутия», поздравительные открытки, а также пакеты с символикой республики.

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