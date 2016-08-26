Пекин, 26 августа, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Китайские СМИ сообщают новые подробности о мерах, принимаемых китайскими властями с целью обеспечения полной безопасности иностранных делегаций на время проведения саммита G20.

Sergei Listopad Victoria Harbor. Hong Kong

В распоряжении журналистов оказалась внутренняя инструкция полиции провинции Гуандун, предписывающая владельцам хостелов в Гуанчжоу не заселять граждан Афганистана, Турции, Ирака, Сирии и Пакистана до конца проведения мероприятия в Ханчжоу. По словам некоторых владельцев небольших гостиниц, кои предпочли не раскрывать свою личность, запрет введен вплоть до 1 октября.

Руководство сетевых гостиниц не подтвердило информацию о вводе временного запрета, что позволяет сделать вывод, что ограничения введены только для самых дешевых гостиничных комплексов, пишет «Наньцзао жибао».

Ранее власти провинции Чжэцзян опубликовали заявление, согласно которому в г. Ханчжоу вводится ряд временных ограничений, направленных на обеспечение безопасности делегаций, которые прибудут в Китай в начале сентября. В частности, в ряде районов города с 20 августа будет введен запрет на пребывание. Местным жителям придется предоставить документы, подтверждающие проживание, кроме того, им придется пройти дополнительный личный досмотр.

С 28 августа и до конца саммита въезд тяжелой техники в Ханчжоу будет ограничен. Для легковых автомобилей будут введены ограничения по передвижению в зависимости от дня недели.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 февраля власти Ханчжоу заявили об увеличении штрафов за административные правонарушения. Принятые меры направлены на улучшение городской культуры жителей Ханжоу, где 3−4 сентября 2016 г. пройдет очередной форум G20.