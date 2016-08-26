Москва, 26 августа, 2016, 08:22 — ИА Регнум. По итогам торгов 25 августа доллар США и единая валюта показали негативную динамику против российского рубля. Курс доллар/рубль снизился на 0,78%, до 64,66 рубля, евро/рубль — на 0,47% до 73,00 рубля. Укреплению рубля частично способствовали налоговые выплаты и положительная динамика цен на нефть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Во второй половине дня баррель Brent подорожал на 1,7%, до 49,66 после подтверждения участия Ирана в переговорах ОПЕК. Агентство Shana передало, что министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане посетит встречу производителей нефти в Алжире в сентябре.

Курс доллара сохраняет боковое движение в диапазона 63,38−65,32 рубля. Сегодня, 26 августа, ключевым событием для всех финансовых рынков станет выступление главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул.

Если Йеллен будет мягка в своих высказываниях, доллар США подешевеет, пара доллар/рубль снизится в район 63,70/80. Если со стороны Йеллен прозвучат сигналы к дальнейшему повышению ставки, доллар подорожает, пара доллар/рубль поднимется выше уровня 65,00 рубля.

А насколько выше курс доллара превысит уровень 65 рублей, зависит от динамики цен на нефть. При дешевеющей нефти ожидается укрепление доллара до 65,60 рубля, при отсутствии снижения цена на нефть — до 65,20 рубля.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch Tool, вероятность повышения ставок в сентябре выросла с 21% до 24%, в декабре — с 41,1% до 44%.