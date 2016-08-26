Токио, 26 августа, 2016, 07:48 — ИА Регнум. 25 августа правительство Японии и правительство Республики Панама подписали межправительственное соглашение по обмену информацией, относящейся к вопросам налогообложения, сообщили в МИД Японии.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Настоящее соглашение предусматривает эффективный обмен информацией между налоговыми органами двух стран, включая автоматический обмен информацией, которая необходима для контроля финансовой отчетности на основе международных стандартов, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Правительства двух стран считают, что данное соглашение должно внести свой вклад в предотвращение международного уклонения от уплаты налогов и налоговых злоупотреблений.

Соглашение должно вступить в силу на тридцатый день с момента внесения последних поправок. В период внесения поправок каждое правительство будет уведомлять друг друга о завершении соответствующих внутренних процедур, необходимых для вступления в силу настоящего соглашения.