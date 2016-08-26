Токио, 26 августа, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Губернатор японской префектуры Кагосима потребовал от энергетической компании Kyushu Electric Power Co. остановить работу двух реакторов на атомной электростанции, расположенной в городе Сендай, который находится на юго-западе префектуры, сообщило 26 августа The Mainichi.

toyokeizai.net Атомная электростанция города Сендай

Губернатор Сатоси Митадзоно занял свой пост в прошлом месяце. Он занимает негативную позицию по отношению к ядерной энергетике, считая ее опасной. Сатоси Митадзоно намерен поднять вопрос об остановки двух реакторов атомной станции города Сендай на встрече с Мичиаки Ириу, президентом энергетической компании Kyushu Electric Power Co.

Напомним, что на данный момент в Японии работают только два атомных реактора, расположенных на атомной электростанции города Сендай. Губернатор Митадзоно не располагает возможностью остановить работу реакторов в рамках законодательства. The Mainichi отмечает, что население префектуры обеспокоено состоянием атомной электростанции, т.к. в апреле этого года в соседних префектурах было зарегистрировано сильное землетрясение.