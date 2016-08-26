Оттава, 26 августа, 2016, 06:30 — ИА Регнум. Министр общественной безопасности Канады сообщил журналистам, что женщинам-мусульманкам, служащим в полиции страны, разрешат носить на работе хиджаб. Об этом 26 августа, со ссылкой на выступление министра, сообщает CNN.

Scoopnest.com Хиджаб

Сообщается, что министр общественной безопасности Канады Ральф Гудэйл сделал несколько отступлений от основной темы доклада, посвященного проблемам безопасности страны, и заявил, в частности, о «толерантности» к представителям Ислама в полиции страны.

«Комиссар Королевской конной полиции Канады недавно одобрил дополнение к форме, которое позволит женщинам-полицейским мусульманской веры носить хиджаб, если они пожелают. Это сделано для поощрения мусульманских женщин, которые рассматривают в качестве своей карьеры службу в полиции», — заявил Гудэйл.

Журналисты отмечают, что добавление к ярко-красной форме и широкополым шляпам Королевской конной полиции Канады ещё и хиджаба будет выглядеть «крайне экстравагантно».

При этом, как сообщало ранее ИА REGNUM, доклад министра был посвящен другой теме — не «толерантности» к мусульманским гражданам, а неуклонному росту числа канадских граждан в экстремистских организациях за рубежом. По данным канадских спецслужб, число канадцев, воюющих на стороне исламистов в Сирии и Ираке составляет 180 человек, при этом 20% из них — женщины. По-видимому, министр общественной безопасности считает, что радикалы, которые неизбежно вернутся в Канаду, будут более лояльны к конным полицейским в хиджабах.