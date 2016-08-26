Вашингтон, 26 августа, 2016, 03:37 — ИА Регнум. США внимательно следят за подготовкой к российским военным учениям «Кавказ-2016» и обеспокоены тем, что они будут проводиться неподалёку от границы с Украиной. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса, передаёт телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

В Вашингтоне полагают, что готовящиеся учения подрывают стабильность в регионе, особенно в контексте ситуации на Украине, и призывают Москву «предпринять шаги для снижения напряжённости», в том числе «путём конструктивного участия в полноценной реализации Минских соглашений», заявила Балданса.

Как передавало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016» должны пройти в сентябре на территории Южного военного округа. 25 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ЮВО уже ведётся активная подготовка к учениям, проведён комплекс командно-штабных тренировок.