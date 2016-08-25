Рим, 26 августа, 2016, 01:56 — ИА Регнум. «Судебное землетрясение как следствие настоящего землетрясения», — так итальянская газета Il Giornale определила перспективы, которые открываются перед следователями по делу о землетрясении в центральной Италии. Прокурора города Риети уже завела дело по факту землетрясения, которое в ночь со 23 на 24 августа уничтожило города Аматриче, Аккумули и Пескара-дель-Тронто на границе между областями Лацио, Умбрия и Марке.

Последствия стихийного бедствия

Расследование начнется с изучения государственных средств, выделенных для модернизации зданий, государственных и частных, в города Аматриче и Аккумули, эти фонды никогда не были израсходованы.

Как это произошло в полностью разрушенном городе Аматриче, который оплакивает около двухсот погибших жителей. Следователи изучают документы о строительстве школы «Ромуло Капраника», капитальный ремонт которой был проведен в 2012 году и которая рухнула, как замок из песка. Существует также городская больница, для восстановления который были предусмотрены фонды в два миллиона евро, и они тоже не были освоены. Городская ратуша так и не дождалась денег не ремонт, денежные фонды региона были переадресованы в другое место.

После землетрясения в городе Аквила в 2009 году, как сообщает газета La Repubblica, национальный комитет гражданской обороны Италии выделил 965 миллионов евро для модернизации частных зданий в соответствии с антисейсмическими директивами.

Средства предусматривали государственные взносы от ста до двухсот евро за квадратный метр для реконструкции городских исторических центров, как правило, наиболее подверженных риску разрушения при землетрясении. Тем не менее, многие из этих средств не было даже запрошены из-за бюрократических проволочек.

В города Аматриче и Аккумули, где сейсмический риск был также высок не было потрачено ни одного евро из четырех миллионов, выделенных между 2014 и 2015 годами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, количество жертв землетрясения в Италии составило 247 человек. Раскопки продолжаются и количество погибших увеличивается с каждым часом. Около 215 человек спасателям удалось достать живыми из-под обломков.

Министерство культуры Италии объявило, что все доходы от продажи билетов в музеи и археологические парки Италии за воскресенье 28 августа пойдут на помощь оставшимся без крова людям.