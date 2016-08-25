Берлин, 26 августа, 2016, 01:39 — ИА Регнум. В их петиции, появившейся в интернете, содержится также призыв к выходу территориального образования из Евросоюза». Авторы обращения считают, что «начать борьбу прямо сейчас — это значит воспользоваться последним шансом, в Германии, да и во всем ЕС наступает диктатура, и антироссийские действия Брюсселя — одно из ее проявлений».

Памятник Мартину Лютеру в Дрездене, административном центре Саксонии, Германия

«Предстоящий запрет на свободу выражения мнения и запрещение демонстраций означает, что мы исчерпали время! Завтра мы будем жить в диктатуре!» — приводит издание выдержки из петиции.

«Появление этого призыва таинственным образом совпало с выходом другого обращения, в котором призывается к проведению референдума об образовании Германской Российской Федерации. За этой кампанией стоит некий Рене Рейман, который известен тем, что в марте нынешнего года уже выступал с воззванием «Немецкие граждане и компании просят у России землю для того, чтобы создать немецкое государство», а чуть позднее предложил подписать «пакт о ненападении с Россией».

«Недовольство в Саксонии является последним признаком растущего гнева в адрес Германии с Меркель во главе. И проявляется оно на фоне увеличивающегося огня критики политики открытых дверей иммигрантам с Ближнего Востока, проводимой нынешним канцлером», — пишет издание, напоминая, что Саксония до 1989 года находилась в составе ГДР.

Не менее, а, возможно, даже и более, чем текст, интересны комментарии под ним:

— О чем это? Мы в ЕС уже не состоим;

— Лучше мистер Путин, чем-то… что мы имели последние 30 лет;

— Путин + Трамп + Фарадж (один из идеологов «брекзита» — прим. ИА REGNUM ) — команда мечты;

— Немцам до выборов остался год. Пусть активизируют сопротивление либеральной элите. Существующая у них партия «Альтернатива для Германии» — самый подходящий вариант. Меркель в следующем году уже не будет. Но оппозиционеры должны добиться того, чтобы никто из ее друзей не занял ее место;

— Русские очень патриотичны и любят свою страну. Я слышал истории о том, как рабочие трудились на заводе бесплатно, пока он снова не встал на ноги;

— Если Шотландия может отделиться от Великобритании, почему бы Саксонии не отделиться от Германии? Это было бы весело;

— Диктатора Ангелу Меркель надо отправить в концлагерь. Она это заслужила;

— По данным опроса в начале этого года, 80% британцев согласились видеть своим премьером Путина вместо Кэмерона;

— При безумной Меркель Германия стала тоталитарным государством. Я бы предпочел жить в России, где правят коренные русские, а не сдают страну пришлым арабам;

— Чем больше людей будет против ЕС, тем быстрее он распадется. Пусть все следуют нашему примеру;

— Лучше жить в путинской России, чем в меркелевской Германии;

— Путин — лучший!

— У Путина рейтинг народного одобрения — 88%. А почему? А потому, что для него страна и ее народ на первом месте;

— Россия более демократична, чем ЕС. Что такое ЕС, если не диктатура? ГУЛАГА в нем только не хватает.