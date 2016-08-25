Москва, 26 августа, 2016, 01:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 августа проведёт заседание президиума Госсовета посвящённое развитию санаторно-курортного комплекса страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, заседание состоится в курортном городе Белокуриха (Алтайский край), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

belokurikha.ru Курорт «Белокуриха» в Алтайском крае

«Владимир Путин проведёт заседание президиума Государственного совета, в ходе которого будут обсуждаться меры по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что основным докладчиком выступит губернатор Алтайского края Александр Карлин, являющийся руководителем профильной рабочей группы Госсовета. Также на заседании будут присутствовать министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. В конце мая, напомним, Вероника Скворцова сообщала, что Минздрав готовится доложить президенту о разработке стратегии развития санаторно-курортного дела в нашей стране, в том числе в Крыму.

Как передавало ИА REGNUM, 25 августа в МИД России прокомментировали публикацию агентства Reuters о якобы «провале туристического сезона в Крыму». «Крым остаётся как раз одним из самых востребованных мест отдыха и граждан России, и граждан Украины — это данные статистики», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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