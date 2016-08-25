Вашингтон, 26 августа, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь при приближении иранского катера в персидском заливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Commander, U.S. Naval Forces На борту эсминца ВМС США Nitze

По информации телеканала, инцидент произошёл в северной части залива. Иранский катер приблизился к двум американским и одному кувейтскому судам. Расстояние до одного из американских кораблей составило чуть более 180 метров.

После радиоконтакта с катером судно США совершило три предупредительных выстрела в воду, «чтобы дать понять иранцам, что они должны незамедлительно покинуть зону», передаёт телеканал.

Комментируя инцидент, представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо заявила, что подобные эпизоды ведут к «излишней эскалации напряжённости», и добавила, что в Вашингтоне не знают, какие намерения преследует иранская сторона.

Напомним, что это уже не первый инцидент между судами США и Ирана за текущую неделю. Как передавало ИА REGNUM, 23 августа, согласно заявлению американских военных, четыре военных катера «Корпуса стражей исламской революции» осуществили перехват американского эсминца Nitze в районе Ормузского пролива.

В Пентагоне заявили, что катера двигались на большой скорости и подошли к американскому кораблю ближе чем на 250 метров, и если бы эсминец не изменил курс, всё закончилось бы кораблекрушением.

«Инцидент мог привести и к дипломатическому протесту, но Соединённые Штаты не имеют дипломатических отношений с Ираном», — заявили в американском военном ведомстве.