Москва, 25 августа, 2016, 22:48 — ИА Регнум. В Москве прошли российско-китайские консультации по линии оборонных ведомств. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

Сообщается, что на российско-китайских консультациях обсуждалось взаимодействие между двумя странами в области противоракетной обороны (ПРО).

Уточняется, что стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе направления взаимодействия России и Китая в области противоракетной обороны. Были согласованы подходы в обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Российские и китайские представители договорились продолжить подобные контакты в будущем, с целью обсуждения актуальных проблем в сфере обеспечения безопасности в регионе.

Напомним, США активно разворачивают свою систему ПРО в Европе и на Дальнем Востоке. В Европе американская ПРО создавалась сперва под предлогом защиты Евросоюза от совершенно фантастической ракетно-ядерной атаки со стороны Ирана. После урегулирования иранского ядерного досье американская ПРО в Европе создается без каких-либо предлогов, а для вполне понятных целей — ядерное сдерживание России.

На Дальнем Востоке США начинают прощупывать Южную Корею на предмет размещения на Корейском полуострове элементов ПРО. Предлог для этого — ядерные и баллистические испытания в КНДР.