Вашингтон, 25 августа, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Кандидат в президент США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп раскритиковав решение Международного паралимпийского комитета (IPC) и Спортивного арбитражного суда (CAS) по недопуску российских спортсменов на Паралимпиаду этого года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сегодня, 25 августа, сообщает ВВС.

Инвалидное кресло

Трамп задается вопросом: как объяснить то, что спортсмены из России, где были скандалы с нарушением антидопинговых правил, выступали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а все российские паралимпийцы, с которыми не было допинговых скандалов, выступать на Паралимпиаде не будут?

«Решение о недопуске российских паралимпийцев принимали полные кретины, которые и есть настоящие инвалиды. Вымещать свою никчемность на сильных душой и телом людях с ограниченными возможностями из России — это ли не подлость и низость?», — заявил Трамп.

Напомним, IPC отстранил Паралимпийский комитет России (ПКР) от участия в Паралимпиаде, тем самым закрыв доступ в Рио всем российским спортсменам. ПКР подал апелляцию на это решение IPC в CAS. Но суд оставил дисквалификацию в силе. Внятные основания для отстранения российских спортсменов от Паралимпиады не назвал ни IPC, ни CAS.