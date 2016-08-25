Минск, 25 августа, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Суд Центрального района Минска 25 августа приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению гражданина Белоруссии Эдуарда Пальчиса в экстремизме и распространении порнографии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Плакат с Эдуардом Пальчисом на митинге прозападных сил в Минске

Пальчис, известный также под кличкой «Джон Сильвер», администрировал сайт, на котором публиковались материалы экстремистского и порнографического характера. Следственный комитет Белоруссии в июне предъявил Пальчису обвинение, а в августе уголовное дело было передано в суд.

«Уголовное дело по обвинению «П.» в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и частью 2 статьи 343 УК (Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) поступило для судебного разбирательства в Минский городской суд. О дате начала слушаний и формате будет сообщено дополнительно», — сообщала 16 августа пресс-секретарь Верховного суда Белоруссии Юлия Ляскова.

По итогам состоявшегося 25 августа заседания суд признал экстремистскими девять материалов, опубликованных на редактируемом Пальчисом сайте. Подсудимому обеспечена адвокатская защита, а также моральная поддержка представителей русофобствующей прозападной оппозиции, обслуживающих её СМИ и «правозащитных» структур дипкорпуса Евросоюза. Группа поддержки русофоба-порнографа требует освободить подсудимого и даже извиниться перед ним, призывает прогрессивную международную общественность признать его политическим заключённым и узником совести.

Свобода совести гражданину Пальчису гарантирована Конституцией и соответствующим законом. Однако суд вправе вынести решение о соответствии закону фактов распространения администратором «Джоном Сильвером» порнографических материалов в сети Интернет. Суд также вправе оценить другие действия гражданина, столь грозно выглядевшего примерно год назад.

Ответственность по ст 130 УК предполагает до 5 лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 343 УК — от двух до четырех лет. Есть большая вероятность того, что из СИЗО гражданин Пальчис-Сильвер переместится в места не столь отдалённые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее русофоб-порнограф Эдуард Пальчис попадал в поле зрения белорусских правоохранителей и психиатров, но сумел сбежать на Украину, откуда проник в Россию и уже на российской территории был задержан, после чего экстрадирован в Белоруссию. «Делом Пальчиса» срочно обеспокоилась группа правозащитников-журналистов-общественных активистов, объявившая своего товарища «жертвой» российской ФСБ и «кровавого режима Лукашенко» одновременно. Участники состоявшегося в апреле 2016 года «Чернобыльского пути» несли плакаты в поддержку Пальчиса и его единомышленника — осуждённого в России по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или публичные призывы к нему») Кирилла Силивончика. Однако факты не мешают чиновникам Белоруссии категорически отрицать наличие национализма в постсоветской республике, создавать иллюзию благополучия и отсутствия поводов для беспокойства.