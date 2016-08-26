Москва, 26 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В Москве продолжают избавляться от объектов самовольного строительства. Вторая волна сноса самостроя произойдет в ночь с 28 на 29 августа 2016 года. Некоторые владельцы построек проводят работы по демонтажу объектов самостоятельно, в надежде получить от города обещанную компенсацию. Так, в районе метро «Дмитровская» и «Парк культуры» опрошенные корреспондентом ИА REGNUM рабочие планируют закончить снос в течение двух дней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Добровольный снос постройки у станции метро Дмитровская

Читайте также: Компенсации за снесенный самострой: власти Москвы признали свою ошибку?

Постановление о сносе было принято 28 июня 2016 года на заседании президиума столичной мэрии, в список вошли 107 самовольных построек общей площадью 31 тысяча квадратных метров. Владельцы самостроев начали получать оповещания с 30 июня. Согласно планам властей, все постройки из списка будут демонтированы единовременно, за исключением тех, которые будут снесены добровольно до 29 августа. Размер компенсации пообещали в 55,5 тысяч рублей в расчете на каждый снесенный квадратный метр недвижимости.

Ранее пресс-служба столичной Госинспекции сообщила, что принято порядка 25 заявлений от владельцев самостроя о согласии на демонтаж.

Напомним, первая так называемая «ночь длинных ковшей» в Москве прошла с 8 на 9 февраля 2016 года. Массовый снос самовольных построек провели у центральных станций метрополитена. Тогда демонтировали 103 торговых объекта.

Читайте также: «Тема не закрыта»: В Москве продолжат сносить опасный самострой

Читайте также: В Москве рассказали, на что заменят снесенные павильоны