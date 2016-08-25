Москва, 25 августа, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Подвижной состав Таганско-Краснопресненской линии метрополитена Москвы планируют обновить на 30% до конца 2016 года. Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, к введенными в эксплуатацию 96 вагонам на линию запустят еще 120. «Вагоны 760-й серии более современны, высокотехнологичны и комфортны по сравнению с подвижным составом предыдущего поколения», — пояснили в ведомстве.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Работник метрополитена

Как заявил начальник подземки Дмитрий Пегов, в салонах новых вагонов установлены современные сиденья, изготовленные с использованием легкомоющихся материалов повышенной износостойкости, также в вагонах оборудована система видеонаблюдения и информирования пассажиров. Кроме этого, в составах улучшены системы вентиляции и кондиционирования воздуха и отопления. «Поезда нового поколения — надежные, современные и комфортные. Они обеспечат более высокий уровень безопасности и соблюдение графика движения поездов», — подчеркнул он.

Отметим, что с 2014 года закупка вагонов в метро Москвы производится по контрактам жизненного цикла. Так, в течение всего срока службы вагонов производитель должен нести ответственность за их работу. На данный момент парк подвижного состава подземки обновили на 40% за пять лет.

Ранее глава департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что полностью обновить подвижной состав на «фиолетовой» ветке закончат к 2018 году. Чиновник отмечал, что данная линия считается самой загруженной в подземке: за день фиксируют более 1 млн человек.

Напомним, в июле 2016 года на станции метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии произошло возгорание, позднее в этом же месяце было парализовано движение на ветке из-за поломки состава.

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