Москва, 25 августа, 2016, 18:48 — ИА Регнум. В 2017 году будет в полном объеме восстановлен обычный порядок индексации пенсий, соответствующий фактической инфляции, сообщила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Индексация

По ее словам, нынешняя единовременная денежная выплата является разовой мерой, а с 1 января 2017 года будет восстановлен обычный, законный порядок индексации пенсий. Средства для индексации в 2017 году заложены в госбюджет в полном объеме, по фактической инфляции. Индексация будет производиться в процентах за прошлый год.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о принятии решения произвести очередную индексацию пенсий в виде единовременной денежной выплаты в размере пяти тыс. рублей. По мнению правительства, такой размер единовременной выплаты всем пенсионерам, которую сделают в январе 2017 года, в среднем компенсирует отсутствие доиндексации пенсий во втором полугодии 2016 года.