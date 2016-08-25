Ростов-на-Дону, 25 августа, 2016, 18:33 — ИА Регнум. ОАО «Региональная корпорация развития» приступила к выплате задолженности по зарплате шахтёрам обанкротившейся группы компаний «Кингкоул». Деньги частично получили 38 горняков ЗАО «Ростовгормаш», ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «УК Алмазная», сообщили ИА REGNUM в областной администрации 25 августа.

Геннадий Старовойтов. Шахтерский натюрморт. 1960-е

Напомним, что ОАО «РКР» погашает долги за счет собственных средств. Такое поручение было дано накануне донским губернатором Василием Голубевым. Планируется, что на эти цели из бюджета корпорации уйдет около 50 млн рублей.

В целом ситуация с долгами перед шахтёрами — плачевная. От нерадивого собственника компании-банкрота пострадали более 2 тыс. человек. Долги превышают сумму в 300 млн рублей. Гендиректора ООО «Кингкоул» Владимира Пожидаева за невыплату зарплаты шахтёрам будут судить. В августе его арестовали, так как он пытался скрыться от правосудия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча с участниками акции протеста в Гуково с представителями облправительства состоялась накануне. Изначально планировалось провести разговор в здании регионального правительства в Ростове-на-Дону, но затем место встречи было перенесено непосредственного в город, где бастуют горняки.