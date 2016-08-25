Москва, 25 августа, 2016, 18:28 — ИА Регнум. В Москве из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям запретили купаться в трех зонах отдыха на территории ЮЗАО и САО. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, повторный отбор проб воды на пляжах «Тропарево», «Бич Клаб» и «Левобережный» не прошел проверку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

publicdomainpictures.net Купаться запрещено

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«Из предъявленных к летней эксплуатации 10 зон отдыха с купанием и 46 зон отдыха без купания принято в эксплуатацию 10 зон отдыха с купанием и 43 зоны отдыха без купания. Из 10 принятых зон отдыха с купанием в настоящее время купание разрешено в зонах отдыха: «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Черное озеро» в Зеленограде, в зоне отдыха Мещерское в Западном административном округе, в зоне отдыха «Озеро Белое» в Восточном административном округе, «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3» в Северо-Западном административном округе», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора и специалисты-энтомологами филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» постоянно контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в зонах отдыха столицы. На данный момент обследовано более 350 открытых водоема города, из которых 125 заселялись личинками кровососущих комаров, в том числе переносчиками малярии. На 72 водоемах уже проведены дезобработки.

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Напомним, в мае 2016 года в Роспотребнадхоре Москвы заявили, что из 12 городских пляжей купаться разрешено на 10-ти. Купальный сезон был официально открыт с 1 июня, официально в городе открыто 125 зон массового отдыха.

В августе 2016 года ведомство уже запрещало купание на двух пляжах в Серебряном бору. Пробы воды не прошли проверк после прорыва канализации в Красногорске и сбросе стоков в Москву-реку