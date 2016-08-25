Иваново, 25 августа, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Иванове на базе городской клинической больницы №7 открыта новая детская поликлиника. В ней будет обслуживаться 12 тыс. пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. Как рассказали в пресс-службе, готовность нового здания к работе проверил губернатор Ивановской области Павел Коньков.

gubernator.ivanovoobl.ru Новая детская поликлиника

Глава региона высоко оценил уровень оснащенности задания и новации нового медучреждения. В поликлинике для удобства пациентов разделены регистратура и колл-центр, все помещения оснащены кондиционерами, в здании есть игровая комната, а на территории поликлиники — детская площадка.Как прокомментировал губернатор, новая поликлиника должна стать образцом для детских медучреждений области, в перспективе — полная компьютеризация больницы, электронные карты и архивы.По информации пресс-службы, решение о создании нового лечебного центра было принято более двух лет назад. В ремонт и оборудование здания вложили более 40 млн рублей. Восстановлены изношенные сети канализации и водоснабжения, электросети, проведена работа по усовершенствованию системы вентиляции, отремонтированы помещения. На выполнение работ направлено 25 млн рублей из бюджета Ивановской области, средств Фонда обязательного медицинского страхования, а также средств от предпринимательской деятельности лечебного учреждения. Все помещения поликлиники оснащены новой мебелью. На средства областного бюджета в размере 18 млн рублей закуплено современное медицинское оборудование.

В медучреждении планируется организовать работу 14 территориальных участков. В настоящее время в поликлинике ведется прием по десяти специальностям. Организована работа врачей всех узких специальностей в две смены, городские приемы детского травматолога-ортопеда и единственного в городе детского уролога. Также в поликлинике планируют открыть кабинет медико-социальной помощи для профилактической работы с неблагополучными семьями и отделение восстановительного лечения, где будут доступны такие виды помощи как физиотерапевтические процедуры, массаж, галокамера, лечебная физкультура.