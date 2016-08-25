Екатеринбург, 25 августа, 2016, 18:53 — ИА Регнум. В Свердловской области за первые семь месяцев 2016 года родилось на 926 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила во время пресс-конференции заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентина Агабабаева-Шебашева. Дома. 1955

Никонова отметила, что в увеличение рождаемости зафиксировано в столице Среднего Урала и в городах-спутниках: Верхней Пышме и Берёзовском. Общее падение рождаемости, по мнению замначальника свердловского ЗАГСа, связано с демографическим кризисом в 90-е годы прошлого века.

Она пояснила, что именно «дети девяностых» вступают сейчас в детородный возраст, молодые люди вступают в брак чаще всего в возрасте от 25 до 34 лет, передаёт городской портал Е1.RU.

Напомним, что на протяжении последних нескольких лет в Свердловской области, как и в целом по России, фиксировалось увеличение рождаемости и снижение смертности. Так, с 2012 года по 2015 год население на Среднем Урале выросло с 4 миллионов 307 тысяч до 4 миллионов 327 тысяч жителей. Однако ранее специалисты отмечали, что несмотря на государственные меры поддержки семьям при рождении детей, в стране неизбежно наступит «эхо» вызванное демографической «ямой» 90-х годов.

Так, ещё в советское время проводились демографические исследования рождаемости в СССР. В частности, было зафиксировано два больших «эха», вызванных трагическими событиями ХХ века. Первое произошло в 30-е годы и было обусловлено демографической «ямой» Первой мировой войны и последовавшими за ней революциями и Гражданской войной. Второе «эхо» зафиксировано в 60-е годы прошлого века, и оно было отголоском Великой Отечественной войны, в которой на полях сражений и от рук оккупантов погибло 20 миллионов советских солдат и мирных жителей. Причём специалисты отмечают, несмотря на то, что в советский период истории страны численность населения росла, в том числе в 30-е и в 60-е годы, феномен «эха» фиксировался именно по статистике рождаемости, которая в указанные периоды сокращалась.