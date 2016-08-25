Иваново, 25 августа, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Решение по апелляции бывшего главы УМВД Ивановской области Александра Никитина на ранее вынесенный приговор районного вынесла судебная коллегия Ивановского областного суда 25 августа.

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Бывший глава ивановской полиции пытался оспорить приговор, которым был признан виновным в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, глава УМВД РФ по Ивановской области Александр Никитин был задержан правоохранительными органами в конце ноября 2014 года, тогда же этапирован в Москву и помещен под арест. В конце декабря 2014 года Никитин был освобожден от должности руководителя УМВД по Ивановской области. В июне суд признал Никитина виновным в злоупотреблении полномочиями на 91 млн рублей.

Как установлено судом, в 2013 году начальник УМВД России по Ивановской области генерал-майор полиции Александр Никитин и начальник отдела капитального строительства Алексей Шеенков нарушили требования оборонного заказа на строительство в областном центре нового административного здания УМВД по Ивановской области. При строительстве нового здания главка 91 млн рублей, выделенный на работы по установке системы по обеспечению секретности, безопасности и защите объекта, были направлены на отделку личного кабинета Никитина и его замов.

Решением суда Никитин был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен звания генерал-майора полиции и медали «Ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени».

Никитин свою вину не признал и попытался оспорить решение суда. Коллегия областного суда сегодня оставила приговор без изменений, сообщил портал IvanovoNews.