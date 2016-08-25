Каракас, 25 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Временное председательство Венесуэлы в МЕРКОСУР стало причиной острого кризиса в этом субрегиональном торгово-экономическом союзе.

Fvasconcellos Флаг МЕРКОСУР

В начале текущей недели Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай провели встречу, в ходе которой обсуждался вопрос временного венесуэльского председательства в МЕРКОСУР. В свою очередь, Венесуэла попыталась провести альтернативное совещание, в котором участие принял лишь Уругвай, сообщает El Universal. Пока страны-участницы МЕРКОСУР не смогли прийти к консенсусу в вопросе о передаче председательства Венесуэлы. Ранее, Аргентина, Бразилия и Парагвай резко выступили против передачи этих полномочий Каракасу.

Если говорить конкретно о МЕРКОСУР, то существует ряд проблем, влияющих на существующее положение дел. Но при этом следует отметить, что все они вытекают из тех же самых предпосылок, которые обусловили статус Латинской Америки в мире, погруженном в процесс глобализации, а также ее отношения с основными западными державами, прежде всего с США и Евросоюзом, роль международной торговли в экономическом росте стран, участие государства в управлении экономикой и чрезмерные полномочия президента в выработке внешней политики. Именно последнее обстоятельство сделало возможным то, что в конце 2005 года Венесуэла в ускоренном порядке вступила в МЕРКОСУР, комментирует InfoLatam (перевод ИноСМИ).