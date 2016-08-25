Москва, 25 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В публикации агентства Reuters о якобы «провале» туристического сезона в Крыму написано много вещей, не соответствующих фактам. Об этом 25 августа в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы обратили внимание на публикацию Reuters про Крым. Я даже не буду приводить цитаты. Там много написано вещей, не соответствующих фактам. Это заказной портрет — нужно было написать, и они написали. Но один из самых парадоксальных выводов состоял в том, что «был провален туристический сезон в Крыму», — сказала Захарова.

Она напомнила, что «это, конечно, не наша тема», поскольку «есть структуры, занимающиеся тематикой туризма»: «Но Крым остаётся как раз одним из самых востребованных мест отдыха и граждан России, и граждан Украины — это данные статистики. На сегодня Крым посетило 4 млн туристов — это на 26% больше, чем в 2015 году. Цифра, которую прогнозируют на этот год — 6 млн. Средняя загрузка отелей в Крыму — 75%. В 2016 году на пограничных переходах зафиксировано увеличение более чем в два раза потока из Украины».

Захарова подчеркнула, что только аэропорт Симферополя в 2016 году принял 3,5 млн пассажиров: «Рост составил 5% по сравнению с 2015 годом, и это показатель без учёта сентября и октября. Давайте вместе следить за туристическим сезоном в Крыму — если Reuters нужно, мы это сделаем».

Напомним, на сегодняшний день крымские власти констатируют ежегодное увеличение туристического потока в Крыму. Ожидается, что своего пика туристический поток достигнет после строительства Керченского моста и ввода его в эксплуатацию.