Воронеж, 25 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Воронежа начала проверку законности и результативности использования средств, выделенных управлению жилищных отношений в рамках подпрограммы «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 августа в городской КСП.

ИА REGNUM Ветхое жилье

Проверка будет проводиться за 2015 и 2016 годы. Аудиторы проверят, насколько эффективно и законно использовались средства бюджета, выделенные на реализацию программы по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов на территории городского округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОНФ в августе распространило информацию о том, что в Воронеже около десятка домов, предназначенные к сносу и давно расселенные, до сих пор не демонтированы. Здания, которые могут обрушиться в любую минуту, стали местом сборищ бомжей, а вокруг образовалась несанкционированная свалка.

«Расселили дом — сразу же сносите. А эти дома как стояли, так и стоят, не только создавая пожарную опасность, но и угрожая жизни людей. Власти муниципалитета постоянно говорят об улучшении архитектурного облика города. Но пока существует такая ситуация с домами по улице Ленинградская, переулку Гвардейский и другим, ни о какой привлекательности и благоустроенности города и речи быть не может. Квартал превращается в одну большую свалку», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ Елена Говорухина.